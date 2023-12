Feijóo, ante el reto de Galicia: asume que si el PP gana, será mérito de Rueda y si pierde, Sánchez le hará responsable

Alberto Núñez Feijóo se juega su feudo y reputación a más de 500 kilómetros de distancia. El expresidente de la Xunta de Galicia, el político de las cuatro mayorías absolutas y ahora líder de la oposición a nivel nacional asume que si el popular Alfonso Rueda continúa con su legado, será mérito del candidato a los comicios, pero que si no alcanza el resultado deseado, le arrastrará al líder hasta Madrid. Así, Feijóo se volcará en la campaña de unas elecciones que se celebrarán el próximo 18 de febrero para apoyar a un candidato que se ha propuesto marcar perfil propio.

Para ello, Feijóo repetirá el modelo del gallego Mariano Rajoy, quien en calidad de líder nacional del partido recorrió toda la comunidad en una caravana paralela para marcar los mensajes nacionales en la campaña de 2009, en la que el actual líder del PP logró su primera absoluta. Fuentes del PP confirman que Feijóo y Rueda han pactado emular aquella campaña electoral. Asimismo, tanto el PP gallego como la dirección nacional coinciden en que la figura del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sumaría a esta campaña.

Más aún cuando Génova cuenta con que Pedro Sánchez dé acento nacional a esta campaña local y se vuelque en tratar de arrebatarle el feudo que abandonó el popular para atender el liderazgo de su partido que estaba huérfano tras la caída de Pablo Casado en abril de 2022. De hecho, en el PP auguran una "campaña sucia" de desprestigio por parte del PSOE contra el líder de la oposición.

Pero el PP se muestra convencido de mantener la misma trayectoria desde 2009. El equipo de Rueda maneja encuestas internas que le dan una mayoría "con cierto colchón". Y es que en esta comunidad al PP no le vale con ganar, necesita de la absoluta para gobernar. Porque, en caso contrario, el bloque de izquierdas se uniría contra los populares, como ocurrió antes de que Feijóo ganara la Xunta. "No tenemos duda de que si no, todos pactarán contra nosotros", sostienen desde Galicia, donde aún no identifican cuál es su verdadero enemigo: si el BNG —que lidera la oposición y cuya candidata, Ana Pontón, tiene "experiencia"— o el PSOE —que va por detrás y ha apostado todo a su nuevo candidato, José Ramón Gómez Besteiro—. Además, Vox no tiene representación en Galicia.

Rueda hará una campaña propia para romper con la marca Feijóo. No porque no sume, al contrario, sino para darse más a conocer y vender la victoria como su primera absoluta en lugar de la quinta de su antecesor. El equipo del candidato reconoce la presión personal que sufre Rueda, quien ha liderado la Xunta sin haber pasado antes por unas elecciones.

Así, tendrá que pasar por el mismo aro que Feijóo, cuyo antecesor era Manuel Fraga. No fue fácil para el actual líder del PP, quien tuvo que darse codazos desde la oposición y entre los suyos. Pero al final, logró lo que está convencido que conseguirá Rueda: hacerse un nombre propio en el feudo con la absoluta. "Rueda quiere ganar y quiere que en Galicia se sigan haciendo bien como se hizo con Feijoo. Obviamente tiene presión, pero es interna, no externa", apuntan a este medio fuentes de su entorno.

El PP se siente preparado. Un día después de convocar las elecciones en Galicia, el partido constituyó el comité campaña para trabajar en los mensajes. Confían en que la fecha no afecte a la movilización, dado que se produce próximo a los carnavales que tanto celebran en esta tierra, sobre todo, en Orense. "En cualquier fecha siempre hay coincidencia pero quien quiera ir a votar irá a votar. Después de ir a votar un 23 de julio, esto son chiquilladas", bromean los gallegos. El presidente de la Xunta tiene dos meses para hacer historia y avisa a Feijóo que su victoria "será compartida" con su antecesor y líder del PP.