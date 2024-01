El momento en el que la reina Margarita fue abandonada por su marido: su mayor apoyo fue también su peor enemigo

Si hay algo por lo que se conoce al príncipe Enrique Laborde de Monpezat es por su afición a llevarle la contraría a su esposa, la reina Margarita de Dinamarca. Aunque lo que pocos saben es que nunca fue consorte real al uso.

El príncipe Enrique nació en Francia y se crio en Oriente, fue diplomático antes que noble y entre sus aficiones destaca su pasión por el arte y los idiomas: tocaba el piano, escribía poesía, incursionó en la escultura y hablaba varios idiomas.

En 2016, el príncipe renunció a su vida pública y para entonces, poner a su mujer en un aprieto ya se había convertido casi en rutina. Es por esto que los daneses nunca llegaron a aceptarle del todo.

Las rivalidades entre la pareja salieron a luz en 1972, cuando Margarita fue proclamada reina. Enrique le preguntó a su esposa si aquello le convertía en rey, pero ella no le concedió el título y esto abrió una brecha en el matrimonio.

Toda la familia real quedó avergonzada por los continuos desplantes al principe. La gota colmó el vaso en 2002, cuando la reina enfermó y escogió al príncipe heredero Federico como su sustituto en las celebraciones de Año Nuevo.

Tras este suceso, Enrique abandonó Dinamarca y se instaló en Francia. "Después de tantos años no quiero verme degradado al tercer rango. Yo soy el primer hombre y no mi hijo", dijo el príncipe en unas declaraciones recogidas por la revista Semana.

Sin embargo, la rivalidad entre ambos por conseguir un mayor estatus nunca puso punto y final. Con el fin de lograr su objetivo, Enrique hizo todo tipo de propuestas a la reina, incluso sugirió cambiar el nombre de la dinastía real.

Margarita, en un intento de contentarle le hizo varias concesiones, las cuales no sirvieron de mucho. En 2002, le permitió usar el escudo de armas de la casa real, en 2005 le dio el título de príncipe consorte y en 2008 creó el título de conde de Monpezat.

Los mayores escándalos

El ya príncipe consorte no pararía hasta convertirse en rey, sin importar el coste. En 2015 protagonizó uno de los momentos más bochornosos, el cual ocurrió durante la celebración del 75 cumpleaños de la reina. Enrique no se presentó a la ceremonia y, aunque la monarca aseguró que se encontraba indispuesto, fue fotografiado días más tarde de fiesta en Venecia.

Desde la Casa Real y con intención de salir del paso, anunciaron que Enrique se encontraba en el sur de Europa recuperándose de la gripe tras estar una semana en cama.

Aunque fue el más notorio, no fue el único. En 2002 Margarita de Dinamarca, la reina tuvo que regresar corriendo de la boda de Máxima y Guillermo de los Países Bajos porque su Enrique había anunciado en una entrevista no autorizada que su vida con ella era traumática porque no era rey y que se planteaba seriamente separarse e irse a Francia.

El gran desplante final

En 2017, a sus 83 años de edad, Enrique dio su 'do de pecho' en esta lucha. El 3 de agosto rechazo ser enterrado junto a su mujer, tal y como indica la tradición en Dinamarca. En aquel momento, el sarcófago de cristal en el que ambos deberían de haber sido enterrados ya había sido encargado y pagado, lo cual hizo perder al estado danés cuatro millones de euros.

Por último, Enrique Laborde consiguió saltarse el protocolo aún habiendo muerto, pues no se celebró el funeral de estado tras su fallecimiento en 2018. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se repartieron entre el mar y los jardines de palacio.