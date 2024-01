Almeida se sincera antes de su boda con Teresa Urquijo: "Tendré que dejar vicios, me tendré que poner las pilas"

Desde que la joven Teresa Urquijo apareciera en la vida del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al edil no se le quita la sonrisa de la cara. Después de eso, parece que fue ayer cuando saltó la noticia de esta pareja y ahora se encuentran comprometidos.

El alcalde, que acostumbra a ser bastante discreto con su vida personal, se atrevió a confirmar lo que ya se esperaba, su compromiso: "Y Teresa me ha dicho que sí". Eso sí, el político del PP tendrá que acostumbrarse a su nueva vida de casado y, para ello, tendrá "que dejar algunos vicios", tal y como él mismo ha contado.

Esta ha sido una de las confesiones que Almeida ha hecho cuando hablaba con Nieves Herrero en su intervención de Madrid Directo celebrada este mismo miércoles. En el evento, el alcalde de Madrid ha hablado sobre actualidad política, pero también sobre su boda: "Es un día muy importante, creo que esperado", no obstante, aún queda tiempo: "Vamos partido a partido. Quedan tres meses, queda mucho por hacer".

Aunque lo que más ha llamado la atención es cuando Almeida ha hablado de aquellas cosas que tendrá que cambiar cuando se comprometa: "Tendré que dejar algunos vicios a mis 48 años de vida como es esa nevera vacía, me tendré que poner las pilas".

Asimismo, el alcalde es consciente de que este enlace suscita un gran interés, sobre todo por parte de los madrileños, por si esto le supone una distracción: "Las cosas son así, uno es un personaje público, en mi caso es un honor, no una carga, ser alcalde de Madrid".

A pesar de su timidez a la hora de hablar sobre cuestiones íntimas, Almeida ha agradecido el afecto que está recibiendo: "Soy tremendamente respetuoso, tímido, me cuesta hablar de estos temas, pero agradezco las enhorabuenas, el cariño que recibo de gente por la calle, pero esto no me desvía, aquí hay que trabajar cada día".

La boda tendrá lugar el 6 de abril en la finca El canto de la cruz, en el término municipal de Colmenar Viejo, propiedad de la madre de la novia, Beatriz Moreno, hija de Teresa de Borbón dos Sicilias.

Situado a media hora de la plaza de Castilla, es un centro de hípica, que cuenta con instalaciones de alto rendimiento, de hecho, está preparado para concursos de equitación. Sin duda, un sitio muy especial para el enlace de la pareja.