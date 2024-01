El alcalde de Madrid, Almeida, confirma su próxima boda: "Teresa me ha dicho 'sí"

Solo faltaba la confirmación de los protagonistas para certificar al mil por mil que una de las bodas del año será la del alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida con la joven Teresa Urquijo, prima lejana del rey Felipe.

El propio edil ha recurrido a las redes sociales para confirmar lo que se sabía desde hace unos días. "Y Teresa me ha dicho 'sí", escribe el alcalde en su Instagram, junto a una foto de la pareja con una hermosa playa de fondo, en blanco y negro y ambos muy sonrientes, como en una declaración de amor.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí". Este es el romántico texto del alcalde para cerrar una historia de amor que comenzó hace un año, y que tuvo visos de ir hacia delante cuando Almeida se presentó con Teresa en Las Ventas, con miles de cámaras apuntando.

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se llevan 22 años. Él era hasta ahora el eterno soltero de oro. Ella forma parte del círculo de amistades de Tamara Falcó. Ambas compartieron estrellato en la boda de su amiga común, Luisa Bergel, en agosto pasado, evento al que Teresa fue acompañada por su novio y próximo marido, otra señal inequívoca de que la cosa iba muy en serio.

Tamara y la futura esposa de Almeida comparten, a pesar de la diferencia de edad (Tamara tiene 42 años) labores solidarias y de voluntariado religioso.

Teresa Urquijo, licenciada en ADE, mantiene estrechos lazos familiares con la realeza, en concreto es prima de Cristina de Borbón dos Sicilias, íntima de los hijos del rey Juan Carlos. Es, asimismo, prima del rey Felipe, en un grado más lejano, y de las infantas Elena y Cristina.

Teresa Urquijo en Las Ventas el pasado verano. Europa Press

La boda tendrá lugar el día 6 de abril en finca El canto de la cruz, en el término municipal de Colmenar Viejo, propiedad de la madre de la novia, Beatriz Moreno, hija de Teresa de Borbón dos Sicilias.

Situado a media hora de la plaza de Castilla, es un centro de hípica, que cuenta con instalaciones de alto rendimiento.

Muchas han sido las felicitaciones recibidas por la pareja, desde el presidente de la comunidad andaluza, el también popular Juan José Bonilla, hasta Samantha Vallejo-Nágera, que se ofrece a hacerle el catering nupcial. Pasando por Cristina Cifuentes, expresidenta de Madrid, y por la escritora Eva García Saénz de Urturi.