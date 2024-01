Ayuso reprocha al Ministerio de Sanidad que "no haya hecho nada" ante la ola vírica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este lunes al Ministerio de Sanidad su inacción ante el incremento de los casos de infecciones por virus respiratorios en las últimas semanas. Además, la dirigente autonómica ha defendido la posición del Partido Popular de no apoyar los decretos anticrisis que se votarán este miércoles en el Pleno del Congreso.

"El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada productivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas", ha declarado Díaz Ayuso este lunes durante un desayuno informativo. L dirigente también ha reprochado al Gobierno central su inacción para hacer frente al incremento de la presión asistencial y saturación en los centros de salud y hospitales.

Las palabras de la presidenta del Ejecutivo autonómico coinciden con el anuncio realizado por la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la posibilidad de que los pacientes puedan autojustificar las bajas de tres días para descongestionar la Atención Primaria. Ayuso ha afirmado que desconoce esta propuesta, pero ha opinado que "son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de dificultades, que se han estado trabajando desde las Comunidades Autónomas", ha expresado.

Este lunes está convocada la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario para abordar el incremento de la incidencia de los virus respiratorios. Durante el encuentro, García trasmitirá a las comunidades autónomas la recomendación de la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios y farmacias. Asimismo, se propondrá la implantación de la autobaja de tres días.

Sobre el uso de la mascarilla, Ayuso ha vuelto a manifestar que en Madrid no se impondrá su uso obligatorio, como sí ha ocurrido en otras comunidades como Cataluña. "Los profesionales sanitarios saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento", por ello, considera que la decisión debe ser adoptada atendiendo a las circunstancias particulares de cada centro.

Ayuso defiende el 'no' del PP a los decretos anticrisis

Durante sus declaraciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido la postura del Partido Popular de votar contra la aprobación de los decretos anticrisis de este miércoles en el Pleno del Congreso. "¡Qué se busque la vida el Gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos!", ha indicado.

"Yo a este gobierno y tal como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara, cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números". La dirigente del Gobierno regional considera que es el Ejecutivo quien debe buscar soluciones a los problemas que él mismo ha provocado: "¡Qué se busque las soluciones él solito, que es donde él se ha metido".

La aprobación de los decretos anticrisis continúa en el aire debido a la intención de Junst de votar en contra. Ante los problemas aritméticos para sacar adelante estas medidas, el Gobierno central necesitará el apoyo de otros grupos parlamentarios. Sin embargo, desde el PP han mostrado su negativa a ofrecerles los votos necesarios. Ayuso ha recordado que cada vez que su partido ha hecho pactos de Estado y le ha tendido la mano, Pedro Sánchez "le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista". "Pues ahora que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando", ha reiterado en referencia al Ejecutivo.

Sobre la postura adoptada por Junst, la jefa del Ejecutivo madrileño ha considerado que ellos solo miran por sus intereses personales y no por el bienestar del conjunto de la nación. "Ni Junts ni, por supuesto, Puigdemont, están aquí para pensar en el bien del gobierno, ni mucho menos en el bien de España. Están para salvarse y para que el gobierno les ponga en la calle". Asimismo, Ayuso ha destacado que el Gobierno es débil y se encuentra a merced de los independentistas: "Me parece que es una de las muchas debilidades de este gobierno que vamos a pagar todos los españoles".