Trabajo amenaza a los empresarios con subir el SMI más del 4% si no aceptan su oferta

El Gobierno ha lanzado una dura advertencia a los empresarios este lunes en plena negociación para subir de nuevo el salario mínimo interprofesional (SMI). Si las patronales CEOE y Cepyme no aceptan la oferta del Gobierno de elevar esa renta un 4% en 2024, el Ministerio de Trabajo se desvinculará de la misma y negociará en solitario con los sindicatos un alza del SMI todavía mayor.

Así lo ha expresado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este lunes minutos antes de sentarse con los sindicatos y las organizaciones empresariales para dejar cerrada la subida del salario mínimo. "Quien no entra en un acuerdo, normalmente paga las consecuencias", ha señalado. El número dos de Yolanda Díaz en el ministerio ha dejado claro que la subida del SMI quedará cerrada esta semana. Si la reunión que se está celebrando este lunes concluye sin acuerdo, Trabajo volverá a convocar a lo largo de la semana para dar carpetazo a la cuestión de una vez por todas.

Pérez Rey ha insistido en que, si no se alcanza esa cifra del 4%, el Gobierno "buscará una subida más ambiciosa", aunque no ha concretado en qué cuantías podría moverse la nueva propuesta. El número dos de Díaz ha pedido a la patronal que sea "pragmática" y ha subrayado que la subida del SMI "no es una sorpresa", por lo que las empresas han tenido tiempo de incorporar en su planificación estratégica que el SMI seguirá subiendo.

En Trabajo creen que su oferta del 4%, que presentó Díaz por primera vez hace ya más de un mes, es razonable e introduce incentivos a todas las partes para que acepten. Subir el SMI un 4%, que implicaría elevar el SMI a 1.123 euros mensuales en 14 pagas desde los 1.080 actuales, es un punto intermedio entre lo que proponen patronal y sindicatos. En todo caso, la subida tendría efectos retroactivos a todo 2024. Es decir, que aunque se aprobase la semana que viene, la subida afectaría también a estos primeros días de enero en los que el SMI es todavía de 1.080 euros al mes.

Los empresarios se adelantaron a Díaz y fueron los primeros en poner una cifra sobre la mesa: una subida del SMI un 3% tanto en 2024 como en 2025 con un 1% adicional vinculado a la inflación. Sin embargo, el planteamiento de la patronal pasa porque el Gobierno actualice las tarifas que paga a las empresas en los contratos públicos para poder repercutirle al Estado los costes que le suponen las subidas del SMI. Una idea que Hacienda descarta por completo y que hace muy difícil que la organización liderada por Antonio Garamendi, que lo ve como una condición sine qua non, se sume al pacto.

Por el lado de la representación de los trabajadores, UGT y CC OO han acusado al Gobierno de "asumir" la propuesta de la patronal y han fijado su posición en una subida del 5%. Eso sí, las dos centrales se mostraron favorables a aceptar un 4% siempre y cuando los empresarios se sumaran al acuerdo.

