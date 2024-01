Los enfermeros ya pueden recetar ibuprofeno y paracetamol, una medida que genera críticas entre el sector sanitario

El personal de Enfermería ya puede prescribir paracetamol e ibuprofeno para los pacientes que tengan fiebre. Además, podrá encargarse de mantener, suspender o prorrogar el tratamiento. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la medida, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que ha sido recibida con críticas por una parte del personal sanitario.

La publicación viene acompañada de una guía que tiene como propósito orientar las acciones que deben tomar los enfermeros con respecto a la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica. Según especifica el texto, la actuación "se circunscribe al manejo farmacológico de la fiebre como síntoma y en ningún momento excluye la valoración médica".

En el documento, aprobado en la Comisión Permanente de Farmacia y acordado por el Ministerio de Sanidad junto con El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Organización Médica Colegial (OMC), se indica que los contenidos de la guía "pretenden ser una ayuda a los profesionales para mejorar los resultados en salud de las personas que atienden, a través de una atención sanitaria integral, segura, colaborativa, de calidad, basada en la evidencia y centrada en la persona".

El sindicato de enfermería Satse ha aplaudido la decisión, aunque señala que aún faltan cosas por hacer. Según ha manifestado en declaraciones a Europa Press, esta decisión "constituye un nuevo avance para lograr el objetivo final de que todas las enfermeras tengan cobertura legal a la hora de indicar y utilizar medicamentos sujetos a prescripción médica de uso habitual". Además, han valorado el trabajo de Sanidad y han recordado que todavía falta que las comunidades autónomas "creen e implementen sus propios protocolos de asistencia que contengan [las guías] y así puedan finalmente resultar beneficiosas para los pacientes y profesionales".

Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez, ha indicado en declaraciones a Efe que esta decisión "es una reivindicación histórica" de su institución. "Las guías lo que permiten es agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras", ha explicado. Además, ha insistido en que los enfermeros "no quieren ser médicos, ni se cuestionan las competencias en materia de prescripción de estos profesionales".

Sin embargo, no todos los profesionales de la salud opinan lo mismo. "Me cuesta celebrar que se nos permita a los enfermeros recetar dos fármacos que se venden libremente sin receta en cualquier farmacia del país, no lo veo como un avance de la profesión", indica a 20minutos el sanitario Héctor Castiñeira de Enfermera Saturada. Además, considera que se trata de una manera de "aligerar las consultas médicas a costa de saturar las de enfermería", debido a que actualmente tanto las Urgencias como la Atención Primaria se encuentran "al borde del colapso" debido al aumento de casos de gripe, covid y resfriados.

La decisión también ha recibido críticas por parte de algunos farmacéuticos. "Yo creo que el que prescribe debe ser un médico", dice a 20minutos una profesional de Madrid. Del mismo modo opinan otras dos farmacéuticas de la capital y consideran que los profesionales de su gremio tienen mayores conocimientos al respecto que los enfermeros.

¿La medida aligerará las listas de espera?

Castiñeira opina asimismo que esta medida "apenas se notará" en las listas de espera de los centros de salud debido a que ambos medicamentos ya se venden sin prescripción. "Vendrán a por la receta quienes quieran ahorrarse un par de euros, ya que con receta esos fármacos están financiados y sin ella se pagan completos", expresa. Al respecto, una de las farmacéuticas consultadas explica que muchas de las personas que acuden a su establecimiento preferirían comprarlo con receta pero debido a las largas listas de espera en los centros de salud optan por comprar dichos fármacos sin prescripción.

"Te duele la cabeza y te dan cita con el médico para la semana que viene, entonces ¿te esperas con el dolor de cabeza sin el ibuprofeno hasta la semana que viene?", expresa. Además, considera que el aligeramiento de las listas de espera dependerá de la gestión en los centros de salud, debido a que algunos funcionan muy bien y otros no tanto. "En los ambulatorios muchas veces no dan cita por teléfono y cuando la gente va presencialmente está vacío", afirma la profesional. Asimismo, considera que más que permitir a los enfermeros prescribir se debería hacer algo con respecto a la diferencia de precios que existe entre las medicinas con receta y aquellas sin prescripción.

En las farmacias madrileñas consultadas la presentación de paracetamol de 1 gramo de diez comprimidos sin receta cuesta entre 3,79 y 3,95 euros; mientras que la presentación de 1 gramo de 40 pastillas cuesta 2,50 euros, precio al que después se aplica el descuento de la Seguridad Social. En el caso del ibuprofeno la diferencia de precio es todavía más grande. La presentación que se vende sin receta es de 400 mg, consta de 10 pastillas y cuesta 5,45 euros aproximadamente. Por su parte, el ibuprofeno que necesita receta es de 600 mg, consta de 40 comprimidos y cuesta 1,97 euros, menos el descuento de la Seguridad Social.