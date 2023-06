Estos son los peligros de abusar del paracetamol

Quienes han tenido dolor saben que no es una experiencia que se quiera repetir, por eso no es raro que, ante una situación en la que las molestias que sentimos prometen convertirse en un dolor de mayor intensidad, muchas personas opten por tomar un calmante. En España, la cantidad de personas que optan por automedicarse ha aumentado en estos últimos años, tal y como refleja el 'V Estudio de Salud y Estilo de Vida' de Aegon.

Si bien los motivos son entendibles (una gran parte aseguran que lo hacen porque ya saben qué les va a mandar el médico), lo cierto es que esta es una práctica nada recomendable, que nos lleva a tomarnos a la ligera la ingesta ciertos medicamentos. Si bien la mayoría de ellos es necesario adquirirlos con receta médica, una vez que los tenemos en casa no siempre seguimos las indicaciones de los expertos.

Este es el caso del paracetamol, cuya compra se ha restringido en muchos casos, pero no en todos. La cantidad de este medicamento que se pueden consumir depende de muchos factores y no tenerlo en cuenta puede tener consecuencias para la salud.

¿Qué pasa si se toma paracetamol muy seguido?

Uno de los factores más importante a la hora de dosificar este medicamento es la edad. Las personas adultas no toman las mismas cantidades que los niños. De hecho, en el caso de los más pequeños de la casa, es necesario asegurarse de que el medicamento es adecuado para ellos, porque no siempre se puede tomar el mismo y en ocasiones requieren uno específico.

Los peligros de abusar del paracetamol. Freepik

Una dosis demasiado alta en niños puede causar irritación estomacal en cuestión de horas y daño hepático en unos pocos días, según revelan los expertos de Mayo Clinic.

No siempre nos quedamos conformes con el efecto conseguido con la medicación y en ocasiones se toma más para multiplicar sus efectos, también puede suceder que consideramos que ha pasado el tiempo suficiente y tomemos la dosis antes de lo que corresponde… sea cual sea el motivo, si nos excedemos a la hora de tomar paracetamol corremos el riesgo de una sobredosis.

Tanto si esto se produce de manera intencionada como si es accidental, una sobredosis se produce cuando se toma más cantidad de la recomendada para un medicamento. La sobredosis de paracetamol, que es un analgésico, es una de las intoxicaciones más comunes, porque con frecuencia se piensa que este medicamento es muy seguro, sin embargo, en grandes dosis puede provocar insuficiencia hepática o la muerte.

¿Qué problemas puede causar el paracetamol?

En general, en personas adultas no conviene tomar más de 4 g al día. El paracetamol es un analgésico recomendado para dolores de cabeza, fiebres leves y moderadas o malestar en general, pero no es efectivo para otras molestias, como dolores de espalda o el tratamiento de la gripe.

Así, además de los daños hepáticos que hemos señalado antes que pude producir una ingesta excesiva, también se han detectado casos en los que se producen daños cardiovasculares, un riesgo que aumenta en los casos en los que se consume disuelto en una solución que contenga sal.

Consumir paracetamol de manera continuada o en mayores dosis de las recomendadas puede producir una sobredosis acumulativa. Un estudio publicado en la revista Annals of the Rheumatic Diseases concluyó que esta forma de medicarse podría aumentar hasta en un 50% las probabilidades de úlcera, un 68% más de padecer un infarto o incluso, un ictus, y hasta un 63% más de posibilidades de muerte súbita.

