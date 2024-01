Yolanda Díaz no ve delito de odio en el apaleamiento del muñeco de Sánchez pero cree que fue "absolutamente intolerable"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que no ve delito de odio en el apaleamiento de un muñeco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a Ferraz durante la Nochevieja, si bien cree que "en términos democráticos" es "absolutamente intolerable".

Así lo ha afirmado la líder de Sumar en una entrevista en TVE, al ser preguntada sobre si considera constitutivo de un delito de incitación al odio lo sucedido en al sede del PSOE en Nochevieja. Para Díaz, "odiar no es un delito", por lo que no es partidaria de acudir a la justicia en estos casos.

"El odio, yo pienso, si me permiten como jurista, no es un delito. Odiar no es un delito. Es un sentimiento que es grave y sobre todo conlleva comportamientos que son indeseables, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos", ha explicado la vicepresidenta, que ha lamentado el estado de animo del país es "absolutamente insoportable".

En este sentido, ha defendido que la democracia española es "robusta", y que España es "un país pacifista" en el que "más allá de las diferencias ideológicas" no se puede "incitar a la violencia y al odio" y se debe tener un "respeto" a la figura del presidente del Gobierno.

Pide al PP que condene los actos de manera "urgente"

"La Presidencia del Gobierno tiene que ser respetada porque no es la presidencia del PSOE, es nuestro presidente del Gobierno", ha añadido, volviendo a decir que ella respeta al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pese a ser del Partido Popular porque es lo que tienen que hacer "los demócratas".

Al PP ha pedido que de manera "urgente" condene los actos de Nochevieja y se "coloque del lado de la democracia", después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, haya sido "tibio" en el rechazo al apaleamiento de una piñata de Pedro Sánchez.

"La democracia, igual que los Derechos Humanos, no son relativizables. Y hay una franja en la que nos colocamos los demócratas y hay otra en la que se colocan los que estamos viendo estos días en las calles", ha recordado la líder de sumar al Partido Popular.