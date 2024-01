Los 'prompt engineers', el nuevo oficio que trae la IA: "Se cobra bien, pero es un trabajo que también acabará siendo barrido"

En una casa rural, tomando unas cervezas acompañado de sus amigos, Guillermo Montero, de 28 años, también acaba hablando de inteligencia artificial (IA). Sus amigos saben que es un experto, aunque pocos entienden qué es exactamente lo que hace. Uno de ellos le transmite una frustración: ha intentado que ChatGPT, la herramienta con un año de vida que ha revolucionado este campo, escriba emails con gancho para que resulten atractivos a sus clientes de márketing digital, pero cree que la IA no es capaz aún de eso.

"Eso es que no le estás diciendo bien lo que quieres que te dé", responde Montero. En apenas unos minutos delante de un ordenador, la tarea estaba conseguida. Había creado el prompt -el mensaje que el usuario envía a Chat GPT para que este le responda- adecuado. En eso consigue su trabajo. Montero es prompt engineer.

Montero responde a las preguntas con su ordenador abierto a su lado. Habla con pasión, con un chorro incesante de palabras que, a pesar de la complejidad de la materia, no cuesta entender. Su lenguaje no es técnico, emite juicios sencillos y razonables, pero tras una hora con él, sales sintiendo que el mundo que conocemos está cerca de llegar a su fin: "Esto es más grande que la revolución industrial, es brutal y es muy bonito. Todo al final depende de la persona que lo esté usando y da miedo porque hay cosas de cómo funciona la propia IA que son incluso invisibles a los propios ingenieros".

La anunciada revolución en el mercado laboral que traerá la IA está aún por llegar, pero los primeros puestos de trabajo creados por esta tecnología ya están despuntando. Una búsqueda en portales de empleo arroja ya numerosas ofertas con sueldos mareantes de profesiones relacionadas con la ética en el uso de los sistemas de IA, el desarrollo de asistentes inteligentes, de especialista en seguridad de los sistemas basados en IA o en green computing para resolver los problemas asociados al alto consumo energético de estos sistemas y, la gran estrella en esta fase inicial, los prompt engineers o ingenieros de peticiones. En un proceso que avanza a marchas forzadas la gran duda es, ¿serán estos nuevos trabajos también sustituidos por la propia IA en un futuro cercano?

Guillermo Montero consulta su ordenador portátil en un bar. Jorge París

Desconfianza en la IA

En tan solo un año, ChatGPT se ha convertido en la herramienta de IA más popular de la historia, siendo usada por millones de personas en todo el mundo. Quien más quien menos ha tenido alguna absurda conversación con esta IA generativa que responde con pasmosa similitud a un ser humano cualquier tipo de preguntas. Sin embargo, más allá de un uso lúdico, su aplicación como herramienta para resolver problemas del día a día ha sido mucho más limitada.

Muchos estudiantes con pocas ganas de elaborar un tedioso trabajo han acudido a esta herramienta con confianza ciega y, aparentemente, los resultados han sido satisfactorios a la hora de hacer pensar a sus profesores que el texto era obra del alumno y no de la máquina. Entre la población general, aún no existe una percepción de la utilidad de la IA, menos aún una confianza en que las respuestas que da ChatGPT sean fiables.

En una encuesta realizada por la OCU este pasado verano, el 24 % de los encuestados alegaron una "falta de confianza en las respuestas generadas" para justificar por qué no lo utilizan. Josep Curto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), defiende que "en ningún caso, debemos considerar que ChatGPT es infalible. De hecho, por construcción, al ser un sistema generativo, puede introducir errores".

"Para sacar el máximo partido de ChatGPT, es recomendable conocer en detalle qué puede hacer esta herramienta, aprender cómo crear mejores preguntas, identificar una colección de fuentes fidedignas suficientemente amplia para validar las respuestas y desarrollar un espíritu crítico para seguir aprendiendo", indica el profesor de la UOC, definiendo, una a una, las virtudes que debe tener un buen prompt engineer.

¿Qué hace un 'prompt engineer'?

Empecemos por lo más básico. Explicado por Gonzalo Méndez Pozo, director del Dpto de Ingeniería del Software e IA, profesor de la Facultad de Informática UCM.

- ¿Qué es un prompt?

- "Los textos de entrada que se le introducen a una IA generativa para obtener la mejor salida posible que satisfaga una determinada necesidad, ya sea de usuarios, clientes o miembros de un equipo de trabajo".

- ¿Y un prompt engineer?

- "El encargado de escribir de manera estructurada estos prompts".

Dicho de otra forma: la personas que dan las órdenes precisas a la IA para obtener el resultado buscado. Los perfiles válidos para este nuevo trabajo son más variados de lo que se podría pensar. Desde informáticos a lingüistas, pasando por matemáticos.

Guillermo Montero empezó trabajando en márketing digital hace una década. El suyo es un perfil claramente vinculado a la informática. Sabe programar, elaboraba sus propias páginas webs y había trabajado en ciberseguridad. Su formación con la IA fue autodidacta, por otro lado, como la de casi cualquiera que sea un experto en este momento en este joven sector.

"Tuve un cambio de trabajo en el que tuve 15 días de calentar el asiento a muerte porque ya me habían quitado los accesos y, como no tenía otra cosa más que hacer ocho horas al día, me puse a probar ChatGPT para lo que me diese la gana", recuerda este madrileño que, trabaja como prompt engineer desde hace unos meses para una compañía que da servicio a empresas de márketing digital.

Guillermo Montero posa con su portatil. Jorge París

"Se cobra bien, yo he visto ofertas de hasta 400.000 euros anuales"

Por entretenerse, empezó a generar páginas web con ChatGPT sobre una temática, con todos las categorías que la componen, miles de artículos con imágenes, negritas, enlazado interno. Todo ello generado en horas o incluso en minutos y creando tráfico. "Tú lo lees y no te das cuenta de que lo ha escrito una máquina ni de coña", asegura. Un trabajo que, en condiciones normales, requeriría de plantillas de decenas de trabajadores actuando de forma coordinada durante semanas o meses.

¿Cuál es la clave para sacar el máximo partido de la IA? Para Montero, todo está en el lenguaje, que no es de programación, sino castellano o inglés como el que utilizarías con un ser humano de carne y hueso. "Lo que te hace falta para esto, en el fondo, yo siempre digo que son los apuntes de lengua de segundo de bachillerato, te lo prometo, volver a revisarte analogías cosas de estas, los tonos de escritura ese tipo de cosas… Sabértelo es lo que te ayuda a darle mucha riqueza a las respuestas", explica el prompt engineer. "Hay muchos detalles con lo que puedes jugar. Puedes pedirle que te haga onomatopeyas o que te incluya símiles o analogías para explicar los conceptos más difíciles. Meter esa instrucción al final a él le hace tener que apoyarse en otras cosas y le cambia completamente el tono".

Por el momento, hay muy pocos perfiles en el mercado que se hayan especializado en esta labor, lo que hace que los sueldos que las empresas estén dispuestas a pagar sean en ocasiones tremendamente superiores a un salario medio. El reto para un profesional que quiera iniciar esta aventura es encontrar empresas que estén buscando a alguien en ese puesto.

"Se cobra bien, yo he visto ofertas de hasta 400.000 euros anuales", asegura Montero. "Lo que pasa es que necesitas encontrar una empresa que haya detectado esa necesidad. Esto es como la primera vez que salió Excel, la gente te diría: 'Pues oye, tío, yo prefiero contar con el ábaco'. Pues todavía es eso, hasta que la gente se dé cuenta de cuánto puedes automatizar con un ordenador".

- ¿Se podrá acabar automatizando también el trabajo de prompt engineer?

- "Claro, yo estaba todo el día haciendo prompts y pensé: 'Tengo que hacer muchos prompts, pues voy a hacer un prompt para que los haga'. Es una solución que me vino muy rodada. Así que, sí, es un trabajo que también acabará siendo barrido por la automatización".

La IA y la revolución en el trabajo

El hall del edificio de oficinas, ubicado en el noreste de Madrid, es un hervidero de personas trajeadas que acaban de terminar su jornada. En el primer piso, la empresa NTT Data, una consultora tecnológica, está empezando su fiesta de navidad. Sandra Miguel Juan, una zamorana de 25 años que lleva apenas dos meses en la empresa se presta a atendernos en la planta baja, totalmente desierta. En un ambiente de consultores, ingenieros informáticos y programadores, nadie esperaría encontrarse a una lingüista como ella, graduada en estudios ingleses, pero su formación ha encajado a la perfección con su actual trabajo como prompt engineer.

"Cuando empecé la carrera, tenía claro que no me quería dedicar a la docencia", explica Sandra. "Todo el mundo me decía: 'Estás loca, no estudies eso entonces'. Y yo dije: 'Bueno, no sé, algo saldrá'".

Sandra Miguel posa en las oficinas de la cosultora en la que trabaja, NTT Data. Jorge París

Lo que salió fue un antiguo compañero que le habló de un campo hasta entonces desconocido para ella y, probablemente, para el común de los mortales: la lingüística computacional. Hablamos de hace tan solo tres años, pero ella misma asegura que todo ha evolucionado mucho desde entonces, cuando solo existían tres másters sobre esta materia en España. Ella se decantó por el de la Universidad Complutense de Madrid -llamado letras digitales- y, desde entonces, todo avanzó muy rápido.

Tras realizar su trabajo de fin de máster con Telefónica y la RAE, comenzó sus prácticas en NTT Data, donde trabaja actualmente. Allí, empezó a desarrollar asistentes conversacionales, "una tarea a medio camino con lo que hace un prompt engineer", profesión, esta última, a la que llegó sin buscarlo. "Yo me acuerdo que estaba probando ChatGPT y le decía a algunos compis o jefes: 'Jolín, es que el ChatGPT este no entiende nada'. Y tengo en la cabeza la frase que me dijeron: 'No es que no entienda, es que tú no le sabes preguntar'. Entonces yo dije: '¿Cómo que yo no le sé preguntar? Vamos a ver'. Me puse un poco a investigar e hice algún curso online, porque, al final, tampoco hay una formación reglada ni muchísimo menos en esto".

Actualmente calcula que en torno al 70% de su trabajo consiste en hablar con la IA y resta dramatismo a las predicciones más apocalípticas sobre ella y el fin del mundo del trabajo intelectual. "Obviamente, va a afectar, pero pienso que no nos van a quitar los trabajos. Pienso que es una herramienta que si se usa eficazmente te ayudará a ser más eficiente en tu trabajo. Entonces, si tú pierdes el trabajo va a ser porque alguien que usa la inteligencia artificial correctamente te lo quite, pero no la inteligencia artificial en sí".

¿Qué es usar la inteligencia artificial correctamente?¿Qué perfiles serán los que dominen un futuro laboral en el que la IA será una herramienta más de trabajo? "Tienes que tener experiencia en tu campo, porque si tú pones a mi madre a hacer lo que yo hago, por mucho que digan que GPT te da todas las cosas hechas, ya te digo yo que mi madre no va a entender lo que te devuelve", ironiza la joven prompt engineer. "Y después tienes que aprender a utilizar las herramientas en sí y, en el tema del prompt engineering, sí que creo que tiene importancia que yo tenga, por ejemplo, una formación lingüística, porque las habilidades de comunicación que puede tener una persona que tiene un background lingüístico, al final, no son las que tiene habitualmente un ingeniero. La clave está en que si sabes qué le preguntas vas a obtener las respuestas que esperas".

Sandra Miguel estudió uno de los primeros másters sobre lenguaje computacional que existíeron en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Jorge París

"Tener una formación lingüística es importante para el 'prompt engineering'"

La tarde cae y el edificio de oficinas está ya casi desierto. Cientos o miles de los llamados trabajadores de cuello blanco, consultores, abogados, informáticos, analistas abarrotan la cercana estación de tren para volver a sus casas. Parecen ajenos a la realidad que, si se cumplen las predicciones más agoreras, se avecina. Muchos de sus puestos simplemente desaparecerán y sus funciones serán asumidas por la IA del mismo modo que, décadas atrás, millones de trabajadores manuales vieron cómo su trabajo era sustituido por una máquina. Surgirán nuevos empleos, como el de prompt engineer, pero, ¿hasta qué punto estos no serán también engullidos por la automatización absoluta que se nos viene encima?

"En apariencia, este trabajo se circunscribirá a la fase inicial de desarrollo de estos modelos, La necesidad actual viene de la complejidad del manejo de estas herramientas y de su aún escasa implantación, pero lo deseable es que se vayan integrando en las herramientas de uso común en cada sector", explica el profesor Méndez Pozo, de la UCM. Josep Curto, de la UOC, prevé que, el prompt engineering se convertirá más bien en una función que cualquier trabajador cualificado tendrá que dominar: "No es un trabajo con futuro, sino simplemente un skill más necesario de conocer. Al igual que antes era obligatorio saber usar Word, Excel y Powerpoint, conocer cómo usar de forma adecuada las herramientas generativas será parte de la caja de herramientas de todo profesional".

