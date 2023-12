Las oposiciones que se pueden aprobar en menos de un año: "Necesitaba rápido un trabajo estable"

Tras sacar el graduado escolar, Antonio Serviño, un gallego de 28 años, describe su vida laboral gráficamente: "Siempre he estado de un lado para otro, buscando mil trabajos, con contratos temporales. Llevo trabajando desde los 18 años y solamente tengo cuatro cotizados, así que imagínate el proceso de bailar en los trabajos".

La historia de Serviño es la de tantos otros jóvenes que salieron al mercado laboral en plena crisis económica y no han conseguido alcanzar una estabilidad. Como muchos otros, vio opositar y convertirse en funcionario como la solución a sus males. Sin una vocación concreta y tras una década sin sentarse a estudiar se decidió por un puesto de auxiliar administrativo, una de las oposiciones con mayor tasa de aprobados en primera convocatoria.

Sacar una oposición en 12 meses es difícil, pero no imposible, si se cuenta con la dedicación, la organización y el compromiso adecuados, según alumnos, funcionarios y formadores entrevistados para este reportaje. Se calcula que en nuestro país hay casi 7 millones de personas de entre 18 y 55 años que han hecho alguna oposición, se están preparando o se lo están pensando. Las oposiciones donde es frecuente encontrar a bastantes aprobados en primera convocatoria suelen ser las del grupo C: Correos, administrativos, auxiliares administrativos, policías, guardias civiles, auxiliares de Justicia y ciertas convocatorias de la rama de Educación, por citar algunas.

"Estuve haciendo un primer año de un ciclo medio de auxiliar administrativo y la verdad que me gustó mucho y justo antes de acabar en el paro, como estoy ahora, estuve dos meses en un club deportivo de auxiliar administrativo y yo creo que esa fue la guinda del pastel", declara Serviño, que vive actualmente en Madrid y está preparando la oposición para la Agencia Tributaria a través de la academia online Adams.

Todos los días tiene clases de 9 de la mañana a 3 de la tarde por videollamada y puede contar con la asistencia de los profesores de forma virtual. "Al final, llevo diez años sin estudiar y ellos te dan trucos, te dan esquemas…", afirma Riveiro, que se muestra optimista de cara al examen. "No es difícil, al final son cosas realmente básicas que las vemos todos los días tanto en el telediario o en las redes sociales, realmente es entenderlo, al final es un examen tipo test".

Para Itsane Cledera, una maestra interina vasca de 28 años, preparar unas oposiciones no es algo nuevo. En 2017 se presentó por primera vez, pero no logró la plaza. El pasado mes de febrero decidió empezar a prepararse de nuevo y en octubre volvió a examinarse con buen resultado. Ahora está a la espera de la prueba oral tras haberse apoyado en una plataforma online para preparar el examen: Ucademy.

"Preparar unas oposiciones nunca es sencillo", declara Cledera, que admite que los últimos meses han sido "complicados", con jornadas de estudio diarias al llegar de trabajar y continuando los fines de semana. "Si realmente quieres conseguir lo que te propones pues es un proceso duro y hay que sacrificar cosas. Entonces bueno, desde que me apunté en la plataforma prioricé, puse en mi primer lugar en mi lista las oposiciones y mis hobbies, aficiones y todo eso que tenía pues lo he dejado un poquito de lado para dedicarme a ello".

Con todo, las opciones que tiene de lograr la plaza son limitadas, ya que entran en juego también puntos por antigüedad. "Nunca sabes lo que puede pasar, al final, también hay mucha gente que se ha apuntado, pero no ha ido o no ha estudiado".

Plataformas online y academias tradicionales

Plataformas de estudio íntegramente online como Ucademy están empezando a quedarse con un pedazo del pastel de un sector históricamente monopolizado por academias que están bregando por virtualizarse con mayor o menor éxito. Ucademy se fundó hace apenas un año y medio y se basa en "pequeñas píldoras informativas" en forma de vídeos que se complementan con acceso a profesores las 24 horas y apuntes siempre actualizados. El precio es de unos 1.200 euros y permite al alumno tener acceso durante todo el tiempo que necesite hasta aprobar el examen.

"Empezamos grabando todas las clases y subiéndose en una plataforma por la que los alumnos pagaban por acceder, sobre todo para selectividad", explica Miquel Palet, cofundador de Ucademy. "En España, al final, vimos que tenía más sentido un mercado muy tradicional y que lleva mucho sin cambiar y sin evolucionar como era el de las oposiciones y decidimos empezar por oposiciones más sencillas, donde básicamente sabíamos que podrían estar los alumnos un periodo muy corto de tiempo como era el caso de Correos, auxiliares administrativos, ayuntamientos, etc.".

En su opinión, aprobar la oposición en menos de un año es algo factible en oposiciones administrativas con los temarios no muy extensos "Nosotros, lo que hemos visto, es que depende del tiempo disponible del alumno", declara Palet. "Nosotros tenemos alumnos que estudian hasta ocho horas al día, para ellos es factible. Y más si parten de una base que es bastante sólida, hay temarios que la curva de aprendizaje que tienen es muy rápida. Si parten de una base menos sólida, entonces tal vez cuesta un poco más".

Plataformas online como Ucademy se han convertido en una dura competencia para las academias tradicionales, como la que dirige desde hace 30 años Gabriel García, coordinador nacional de Función Pública de La Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap).

"Estudiar una oposición es muy aburrido, siempre hay una excusa para no estudiar. Pero si tú vas regularmente a clase con otros compañeros, coges una rutina de preparación, haces tus tests, haces tus simulacros… Te obligas a estudiar y eso una plataforma no te lo hace", declara García, cuya academia ofrece también clases virtuales, el producto más demandado desde la pandemia.

"Yo no digo que no sea imposible (prepararse la oposición solo mediante una plataforma online), pero es muy es muy complicado, es como, tú puedes entrenar a tu aire, pero si tienes alguien que te va más o menos dirigiendo, tu evolución será mucho mejor, es evidente. Con el estudio pasa igual", explica García.

Más difícil a mayor edad y obligaciones

¿Cuál es el consejo para los alumnos que quieran pasar por el periodo de opositores menos de un año? García recomienda las oposiciones de nivel C2 -que requieren el título de la ESO- y C1 -que requieren el título de Bachillerato- y que lo intenten con todas las convocatorias posibles. "Hay muchas convocatorias similares, nosotros recomendamos que se presenten a todas: a la comunidad, al Estado, a universidades, ayuntamientos… Se prepara un temario muy común y se presentan a todo".

Las circunstancias personales, eso sí, son un elemento clave y, según señala el preparador, existe una gran diferencia entre ser joven y no tener cargas familiares o laborales o sí tenerlas. "En todo caso, el perfil del opositor está cambiando, desde la pandemia hay muchos opositores mayores de 45 y 50 años, mientras que antes eran gente de 20 o 25, porque la oposición es la posibilidad que tienen muchas personas mayores que se han quedado sin trabajo".

Monique Pedrosa tiene ahora 52 años y lleva 15 como interina de auxiliar administrativa en una consejería de la Comunidad de Madrid. Cuando se presentó al examen de oposición que le permitió acceder al empleo público, aunque fuera de forma interina, tenía 32 años, se acababa de separar y estaba embarazada. Tenía también un empleo en la privada con un sueldo mucho mayor al que decidió renunciar para poder conciliar. En apenas unos meses, se presentó al examen y empezó a trabajar en la Administración.

"Necesitaba un cambio rápido. Me iba a separar, y al niño había que cuidarle, así que lo más cercano era una posición, un trabajo estable y sencillo que se pudiera adaptar al horario de la criatura", explica Pedrosa. "Estuve buscando varias opciones y lo más sencillo y la que menos sacrificio me requería en ese momento, pues era un nivel no alto, o sea, un auxiliar".

El límite legal para la figura laboral del interino -temporal, sin plaza fija- está delimitado por ley a tres años, pero unas 800.000 trabajadores de la Administración han visto cómo su situación continuaba alargándose durante un plazo muy superior a ese. Un acuerdo alcanzado entre sindicatos y el Gobierno en 2021 inició un proceso de regularización generalizada mediante concurso-oposición abiertos a todo el mundo que quiera presentarse, lo que ha obligado a muchos interinos a volver a sentarse delante de los apuntes para opositar de nuevo.

"Ahora ya tengo a mis padres mayores, tienes que viajar más porque vives lejos, las cuestiones familiares se han hecho más duras, los hijos ya son adolescentes, no son bebés que puedes llevar al antojo…", declara Pedrosa, que lleva dos años preparándose de nuevo para volver a presentarse al examen. "Es una posición que se puede sacar en ese tiempo con unas condiciones muy concretas. Si eres joven, sales de cursar, por ejemplo, bachiller, te metes en una academia para un auxiliar administrativo y, te digo yo, en un año se puede sacar perfectamente. Pero ahora mi situación ha cambiado y no es tan sencillo".

Las excepciones a la norma

Las oposiciones más factibles para conseguir una plaza en un año son las de auxiliar y las de administrativo, pero siempre existen excepciones que dependen más de la capacidad personal de estudio y la formación previa del opositor. Gabriela Ybarra, una vizcaína de 40 años, es escritora -en 2015 publicó El Comensal, posteriormente llevado al cine por Ángeles González-Sinde-, es madre de un hijo de seis años y, ahora, también opositora.

“Para mí ha sido un rompecabezas porque yo siento que tengo tres patas en mi vida que son mi hijo, el trabajo alimenticio y la escritura, que me da algo de dinero, pero no es un trabajo que te dé para vivir”, declara Ybarra.

Su objetivo entonces fue encontrar un puesto funcionarial que se ajustara a sus intereses y hacerlo rápido y eligió opositar al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. "Esto de estudiar me parecía un horror, tenía claro que para mí no era la vida de estudio, me gusta aprender y soy muy curiosa, pero la vida de hincar codos para mí no es vida y yo quería que fuera lo más rápido posible", declara Ybarra que ya ha hecho la mitad de los exámenes un año después de empezar la preparación y se muestra muy optimista. "Escribir me ayuda mucho porque estoy acostumbrada a estar sola en casa, estoy acostumbrada a trabajar con plazos largos, con la incertidumbre, me he sentido como mentalmente muy preparada. Las oposiciones yo creo que más que tener mucha capacidad, ser muy lista o lo que sea, es equilibrio mental y resistencia".

Pedro Martín, de 25 años, ya pasó el proceso, demostrando también que, con unas circunstancias adecuadas, incluso oposiciones de grado A1 pueden aprobarse en menos de un año. Martín se graduó en Ciencias Ambientales y en Geografía e hizo un máster en sistemas de información geográfica. Tras un año en la empresa privada, decidió lanzarse a opositar el pasado mes de noviembre.

"No es lo que quería hacer de primera opción, fue más al vivir la experiencia en la empresa privada, cobrar bastante poco y trabajar mucho, y vi que esto era, pues, trabajar un poco menos agobiado, menos horas, y tener... pues tener bastante más sueldo, además", explica el ahora funcionario del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Instituto Geográfico Nacional.

Durante cuatro meses compaginó su trabajo con los estudios hasta que aprobó el primero de los cuatro exámenes de la oposición y decidió centrarse al 100% en la preparación. "Me dije: 'Bueno, lo voy a intentar ya, porque si lo consigo, pues es muy buena opción, ¿no?'", explica Martín. Con la ayuda de un preparador y con jornadas completas frente al temario del examen en las que solo descansaba un día o una tarde a la semana, en menos de un año tenía la plaza.

