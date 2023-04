Estudiar las oposiciones con inteligencia artificial: "Es como un profe que va a pillar"

Como cada martes, Sandra Ortiz lleva a sus hijos a la piscina, aparca el coche en las cercanías y, allí mismo, saca sus apuntes y se pone a estudiar. "Entre semana vivo como una indigente", bromea esta madrileña de 47 años, que lleva seis inmersa en el mundo de la estudiante de oposiciones.

Tras quedarse sin empleo en 2017 en la empresa de transporte y montaje de muebles donde trabajaba de administrativa, Ortiz, licenciada en Derecho, decidió empezar a preparar las tres oposiciones a los Cuerpos Generales de Justicia. En este tiempo, en el que ha estudiado tanto en academia como en solitario, ha encontrado un inesperado aliado: una herramienta de estudio que utiliza inteligencia artificial (IA).

"Lo veo imprescindible, porque con los tests que te facilitan las academias te quedas corto porque de un tema, a lo mejor, te dan uno o dos tests y aquí puedes hacer infinitas combinaciones", declara Ortiz, que utiliza la herramienta, CazaTuPlaza, desarrollada hace solo cuatro años y que ya emplean 2000 opositores, un 40% más de los que lo usaban al terminar el pasado año.

Ortiz empezó a usarla tras dos años en una academia, que canceló su curso por falta de alumnos. "Tiré yo, por mi cuenta, con webs y CazaTuPlaza la encontré buscando por internet porque OpositaTest -otra popular página de preparación de oposiciones- ya me lo sabía de memoria", cuenta la opositora. "Tú tienes tests que puedes seleccionar los temas que quieras y te hace preguntas aleatorias, tiene también casos prácticos, tiene esquemas de apoyo o vídeos y, sobre todo, las preguntas se van modificando cuando cambia la ley, que cambia constantemente".

Tras haber conseguido una plaza de interina en la Audiencia Nacional en 2021, Ortiz sigue preparándose para volver a presentarse de nuevo en mayo en los ratos que le quedan, que cada vez son más escasos y a los que esta novedosa herramienta le permite sacar el máximo rendimiento: "Ahora tengo menos tiempo, pero bueno, lo llevo…".

Una herramienta que aprende de los propios usuarios

Durante sus años de opositora, Irene Chía tenía un cartel enorme frente a su mesa de estudio con un troglodita encima de un dolmen en el que se podía leer: "A la caza de mi plaza".

"Somos como trogloditas porque al empezar una oposición eres como un bebé, no sabes absolutamente nada, no sabes ni por dónde empezar, no sabes nada de leyes, el examen es un examen que no tiene nada que ver con los que te has hartado de hacer en tu vida", declara Chía, que, además de ser maestra de infantil, es la CEO y cofundadora de CazaTuPlaza.

Ella conoce bien las dificultades para preparar adecuadamente una oposición con las herramientas disponibles hasta el boom que está suponiendo la IA. Fue su propio marido, el ingeniero informático Jorge Vindel, el que desarrolló el software sobre el que se sustenta su herramienta.

La idea más innovadora de la plataforma es el uso del IA para los test que se generan automáticamente para que practique el usuario. La herramienta "aprende" de cada alumno y pregunta según las necesidades de cada uno.

"Si me pongo a practicar del tema cinco y seis y fallo más del tema cinco, me saldrán más de ese tema, porque entiende que necesito reforzarlo más y, a parte, me van a salir aquellas que normalmente fallo o tardo más en responder", explica Chía. "Va aprendiendo de ti para que, realmente, ese repaso sea más efectivo y no pierdas el tiempo. Es como un profesor que va a pillar".

Esta innovación técnica se conjuga con una presentación divertida, un método "gamificado" (con juegos que hagan más liviano el aprendizaje) y, sobre todo, con la oferta de una plataforma que ayude a las academias -sus principales clientes- a tener todos los contenidos unificados y a disposición de sus alumnos de forma cómoda.

Otros usos de la IA para preparar unas oposiciones

La IA está presente en el mundo de la educación desde hace años, por ejemplo, con sistemas de detección de plagio o herramientas para predecir el abandono estudiantil, pero esta aplicación específica entra dentro de lo que se conoce como Learning Analytics (Análisis del Aprendizaje), cuyo fin es personalizar el aprendizaje adaptándolo a las capacidades de cada estudiante. Existen también otras innovaciones relacionadas con la IA que pueden ayudar a preparar unas oposiciones.

"Ahora mismo es posible pasarle a este tipo de herramientas el temario de una oposición, y, a continuación, pedirle cosas que nos ayuden a estudiar y prepararla, como por ejemplo que nos genere un resumen con los puntos más importantes de un tema o que nos construya una regla nemotécnica para acordarnos de esos conceptos que siempre se nos olvidan", explica Enrique Puertas, profesor de Inteligencia Artificial y Big Data en la Universidad Europea.

Herramientas como chatPDF, basado en el archiconocido chatGPT, permiten subir un PDF con apuntes y hacerle preguntas para resolver dudas. También han aparecido ya asistentes virtuales con voz, como Auto-GPT, al que podemos pedirle que se comporten como un profesor, y que nos explique un determinado tema. "Podemos incluso ajustar el nivel dando instrucciones del tipo 'explícalo para que lo entienda un niño de 10 años'", afirma el profesor Puertas.

Ante este horizonte de desarrollo tecnológico, surge también en el sector de las academias de oposición la pregunta recurrente en torno a la IA: ¿Acabarán sustituyendo las máquinas a los puestos de trabajo que ocupan personas en la actualidad? Para Puertas, las academias tendrán que adaptarse, pero no desaparecerán. "La figura del formador va a seguir siendo necesaria", opina el experto.

José Molina es precisamente formador en oposiciones desde hace 20 años, cuando la educación era "analógica: con un profesor y una pizarra". Funcionario de la Administración de Justicia desde hace años, compatibiliza esta actividad con la formación en la Academia Molina, con sede en Alcorcón, Madrid.

Hace cerca de una década empezó a digitalizar la escuela con Jorge Vindel, a la postre cofundador de CazaTuPlaza, una herramienta que también han acabado adoptando, como otras 39 academias en todo el país.

"Es muy importante porque la herramienta se va a adaptando a sus conocimiento y sus necesidades y eso es muy importante porque va personalizando su formación", destaca Molina, que no se muestra tan seguro de que las academias como la suya no vayan a acabar sucumbiendo ante los avances tecnológicos en torno a la IA.

"Yo nunca he hecho esto como una academia para ganar dinero, esto surgió como una necesidad para ayudar a determinados compañeros que querían prepararse y poco a poco se formó la academia sin querer constituirla como tal", explica Molina. "A mí no me preocupa (la IA), todo lo que sea que ayude a los alumnos a prepararlo me parece apropiado, porque mi origen es funcionario de Justicia y, aunque yo estoy en excedencia, si esto cambia y las academia dejan de ser necesarias, por mí no hay ningún problema".

