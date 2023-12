¿Por qué hay más Covid y gripe en invierno? El análisis de 'Los Profes de Ciencias'

¿Hay relación entre el frío y la capacidad de nuestras defensas para luchar frente a los virus? La respuesta es que, sí la hay. El epitelio que recubre la mucosa respiratoria es nuestra primera línea de defensa frente a los virus. En ella encontramos un mecanismo de defensa inmunitaria que consiste en la liberación de vesículas extracelulares que contienen moléculas de RNA cuya finalidad es neutralizar los virus que entran en nuestro organismo para luego expulsarlos a través del moco. Se ha demostrado que, con la bajada de temperaturas, estas vesículas extracelulares presentan problemas para liberarse al medio, lo que afecta directamente a la respuesta inmunitaria. En términos cuantitativos, un descenso de 5ºC provoca una bajada de eficiencia en torno al 50% de la respuesta inmune del epitelio de la mucosa respiratoria.

¿Cómo podemos luchar contra esta peculiaridad inmunológica? Es importante abrigarnos bien y hacer uso de bufandas de cara a que la diferencia térmica no sea tan acusada. Del mismo modo, en invierno pasamos más tiempo en lugares cerrados por lo que es necesario ventilar estos lugares con cierta frecuencia en caso de que no tengan ventilación propia y si quieres protegerte de infecciones víricas, haz uso de mascarillas. Estos días en los que las gripes estacionales están en pleno auge, llevar una mascarilla en el bolsillo no sería algo descabellado. Si estás en un lugar sin ventilar y no quieres contagiarte, no dudes en usarla y por favor, si tienes síntomas, haz uso de ella para evitar contagiar a los demás.