Eduardo Rubiño habla tras la agresión de Ortega Smith en el pleno de Madrid: "Se han cruzado todas las líneas rojas"

El Concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha declarado sobre la supuesta agresión que sufrió este viernes por parte del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. "Se han cruzado todas las líneas rojas", ha querido resaltar Rubiño en una entrevista para RTVE.

Los hechos ocurrieron durante tras la segunda intervención del portavoz Ortega Smith en el último Pleno de Cibeles. Tras finalizar su intervención, el portavoz de Vox se habría acercado al puesto que ocupaba el concejal de Más Madrid y le habría agredido tirándole una botella de agua.

Eduardo Rubiño ha calificado estos hechos como "un episodio de intimidación". "Llevo unos cuantos años en política y nunca había vivido un episodio de violencia como el que protagonizó Ortega Smith conmigo", ha alegado.

El concejal no está dispuesto a que el portavoz de Vox quede impune y ha aprovechado la entrevista para pedir represalias. "Esto tiene que llevar a una condena unánime por parte de todas las fuerzas", ha afirmado contundente Rubiño. Además, también ha pedido la dimisión de Ortega Smith: "Que deje el acta tanto de la Comunidad de Madrid, como del Congreso de los Diputados".

Asimismo, el político de Más Madrid también ha aprovechado para echar en cara a Feijóo sus pactos con el partido de Santiago Abascal: "Feijóo quiso gobernar en coalición con Vox, el señor Ortega Smith aspiraba a ser el ministro del Interior en nuestro país".

Por su parte, Ortega Smith aseguró este viernes tras el incidente que él "no" había "tocado físicamente a ningún concejal". "Yo le pido perdón si él me pide perdón por lo que me ha dicho", dijo el portavoz de Vox, haciendo que aumentase aún más la indignación en las filas de Más Madrid.

Tras este incidente, este sábado el grupo municipal de Más Madrid ha registrado sendos escritos para exigir la dimisión de Javier Ortega Smith, y también del presidente del pleno, Borja Fanjul.

La formación exige a Ortega Smith que abandone su cargo en el Ayuntamiento y entregue el acta de concejal y que haga lo propio con su cargo de diputado nacional y, de no hacerlo, sea Vox quien se lo exija.

También han exigido la dimisión de Borja Fanful por no expulsar a Ortega Smith del pleno ni llamarle al orden tras estos hechos que consideran "lamentables".