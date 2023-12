Almeida exige a Ortega Smith que entregue su acta tras su "agresión inaceptable" a Rubiño

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este viernes al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento en el Pleno con el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Al finalizar ese Pleno, el líder municipal de Vox se ha dirigido a la bancada de Más Madrid y ha arrojado al concejal de Más Madrid una botella de agua.

"Es un día muy triste y es una agresión inaceptable", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación a la finalización del Pleno. Considera así Almeida que Ortega Smith "no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños".

Previamente, durante el Pleno e instantes después de la agresión, el alcalde de Madrid, ya había tildado de "inaceptable" el comportamiento de Ortega Smith: "No cabe su actitud y su conducta. No sé lo que ha dicho pero no lo justifica", ha expresado.

Sin embargo, el portavoz de Vox, tras concluir la sesión ordinaria del Pleno de Cibeles, ha asegurado que "no renunciará al acta de concejal", ya que considera que esta iniciativa solo tiene como fin "remar políticamente y sacar algún rédito". "Que se recupere de sus graves lesiones el agredido", ha añadido en tono irónico. "Ni voy a dejar mi acta de concejal, ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda echada al monte y a esa derecha acobardada que no sabe cómo ponerse de rodillas. Así que a todos les deseo Feliz Navidad y que se recupere de sus graves lesiones el agredido"