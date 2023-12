El PSOE seguirá haciendo "pedagogía" sobre sus pactos aunque cree que su votante ya ha asumido la amnistía y los acuerdos con Bildu

Pedro Sánchez ha vuelto a dar un salto mortal este mes de diciembre. En realidad, varios. El último mes del año le ha valido al presidente del Gobierno para confirmar que se reunirá con Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia, y con Oriol Junqueras, líder de ERC e indultado. También, para llevar a un nuevo nivel la colaboración del PSOE con EH Bildu tras aceptar la moción de censura que les otorgará la Alcaldía de Pamplona, desalojando así a Unión del Pueblo Navarro (UPN). En este mes ha comenzado asimismo la tramitación de la ley de amnistía, que para los socialistas era "inconstitucional" hasta que las elecciones del 23 de julio la hicieron imprescindible para retener el Gobierno. Es por ello por lo que los socialistas admiten que seguirá haciendo falta mucha "pedagogía" hacia su electorado, aunque confían en que no tendrá castigo en las urnas.

Así lo explica una de las ministras que ostenta un gran poder en el gabinete de Sánchez. En este sentido, asegura que la amnistía es algo que sus votantes ya han digerido, pese a que las encuestas señalen en sentido contrario. De hecho, la encuesta realizada para el Instituto DYM para 20Minutos mostraba esta semana cómo un tercio de los electores que optaron por el PSOE en las elecciones del pasado 23 de julio se replantearía ahora su voto. Eso sí, el PSOE de Pedro Sánchez aguantaría y, de celebrarse hoy unos nuevos comicios, obtendría el 29,9% de los votos y entre 112 y 116 escaños en el Congreso. En la actualidad cuenta con 121 gracias al 31,7% de sufragios que obtuvo en julio.

Ese resultado, el del 23-J, es uno de los argumentos que dan fuentes gubernamentales para afirmar que tienen el aval de sus votantes para continuar con su política de pactos con las formaciones nacionalistas e independentistas. En los últimos comicios, Sánchez obtuvo casi un millón de votos más que en 2019. Y ya entonces había concedido los indultos a los condenados por el 'procés' y EH Bildu y ERC eran la muleta del Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados. A diferencia de entonces -y es donde se explica la "pedagogía" de la que hablan desde el Gobierno-, el presidente se está afanando en conceder entrevistas en medios de comunicación para explicar sus decisiones. Este jueves estuvo en RAC1, entrevista a la que se le suman otra en Telecinco y en Antena 3 en las últimas semanas.

Y cuando no es Sánchez el que lo explica, están sus ministros. Es el caso de Óscar Puente, titular de Transportes, que fue el encargado de normalizar el pacto con EH Bildu para darle la Alcaldía de la capital de Navarra a los 'abertzales'. Hasta ahora, los socialistas habían aceptado los votos de los de Arnaldo Otegi para lograr la presidencia del Gobierno o de la comunidad foral, pero no había ocurrido nada similar al apoyo a la moción de censura. "Quince años después del fin de ETA parece que ahora tampoco permitimos o no queremos permitirles intervenir en la vida política o gobernar. EH Bildu tiene derecho a la vida política como el que más", defendió el ministro 'pararrayos' del presidente esta semana.

En el caso de las reuniones con los principales líderes del 'procés' que proclamaron la Declaración Unilateral de Independencia en 2017, el Ejecutivo está tratando de seguir otra estrategia: la de venderse como un Gobierno capaz de hablar y acordar con todos los actores políticos. De hecho, el encuentro entre Sánchez y Puigdemont fue anunciado por Junts la semana pasada. El presidente jugó al despiste y no fue hasta este miércoles cuando lo confirmó ante los periodistas. El jueves, se vio con el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el viernes, con Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. "Este Gobierno siempre ha estado dispuesto al acuerdo y al diálogo. Durante la pasada legislatura y la actual hemos alcanzado importantes acuerdos con los agentes sociales, las instituciones europeas… Siempre buscando el acuerdo", zanjó este viernes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.