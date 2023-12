Feijóo carga contra Sánchez: "Niega una reunión a 14 presidentes, pero luego coge el Falcon para ir a ver a Aragonès a su casa"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no le ha costado "nada" asumir que es el jefe de la oposición "pese a ganar las elecciones", aunque ha incidido en la necesidad de "un pacto para dejar gobernar al que gana". "Me siento muy orgulloso de ser el jefe de la oposición en mi país después de haber ganado las elecciones", ha dicho en una entrevista en Espejo Público. "No querían dejarme ni presentarme a la investidura, menos mal que el jefe del Estado me entregó el título de ganador de las elecciones", ha añadido.

Sobre los problemas para acordar una reunión con Pedro Sánchez, Feijóo ha denunciado que se enteró "por la prensa" de la oferta del líder del Ejecutivo: "El presidente quiere hablar con el jefe de la oposición y se lo dice a unos amigos periodistas y yo me entero por la prensa. Nos dio tres fechas y nosotros le pedimos qué orden del día íbamos a tratar, unos mínimos democráticos y un respeto al jefe de la oposición".

Feijóo también ha denunciado que en España "manda el señor Iglesias, el señor Puigdemont, el señor Junqueras, el señor Otegi y el PNV", en referencia a los socios de investidura de Sánchez. "La investidura se cierra en un chalet en Suiza", ha añadido al respecto.

También ha denunciado que Sánchez no trata con igualdad a todas las comunidades autónomas. "Hay 14 presidentes autonómicos que han pedido una conferencia de presidentes y la respuesta es no. Sin embargo, este jueves se coge el Falcon para ir a ver al presidente de la Generalitat en su casa. Yo creo que hay una asimetría evidente", ha subrayado Feijóo, en referencia al encuentro de Sánchez con Pere Aragonès en Barcelona.

El líder del PP ha sido muy crítico con el pacto del PSOE con Bildu en la alcaldía de Pamplona y ha dicho que si Sánchez no se pregunta si esos pactos son buenos para España, "además de un incompetente, es desleal con su país".

"Puigdemont le está ganando al Estado"

"Tenemos un proyecto de ley de amnistía que atenta contra la constitución, tenemos comisiones de investigación para investigar las sentencias de los jueces y deslegitimar al Supremo", ha denunciado Feijóo, quien ha insistido en que "el señor Puigdemont está ganando al Estado" porque "está consiguiendo la amnistía y, por tanto, que le pidamos perdón porque él no ha cometido ninguna irregularidad".

En materia económica, Feijóo ha criticado la gestión de Sánchez y la elevada deuda pública que está dejando. "Sánchez nos ha costado una media de 8 millones de euros cada hora desde que está en el Gobierno, 200 millones cada día. Si lo dejas todo por pagar, todo a deber, así es más fácil gobernar", ha explicado. Y también ha criticado que España es "el país que más ha subido la presión fiscal de los 27 países de la UE".

Asimismo, ha sido crítico con que el Gobierno no comunicara al líder de la oposición sus planes para adquirir el 10% de Telefónica. "No hemos sido informados de nada. El Gobierno de mi país no nos informa sobre las empresas estratégicas ni sobre emitir deuda pública para comprar esas participaciones", ha dicho.