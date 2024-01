Los propósitos de Almeida para 2024: iniciar el soterramiento de la A-5, regular los pisos turísticos y dar la batalla al 'sanchismo'

Dejar el tabaco, aprender inglés, apuntarse al gimnasio... Existen tantas listas de propósitos como valientes que las escriben cada Año Nuevo. En la 2023, el alcalde José Luis Martínez-Almeida subrayó un objetivo en fosforito: ganar las elecciones municipales de mayo. El popular no solo cumplió con su cometido sino que logró una inesperada mayoría absoluta en las urnas. Por lo que este curso, su Gobierno, liberado ya de su exsocio Cs, tiene las manos libres para hacer realidad todo lo que se proponga. Un arma de doble filo, eso sí. Porque, como reconoció el propio el regidor tras ser investido por segunda vez: "Ya no hay ninguna excusa para no hacer las cosas y no hacerlas bien desde el primer momento".

El 2023 hubiera sido un año redondo para los populares madrileños de no ser porque Alberto Núñez-Feijóo fue incapaz de cerrar el círculo de la Presidencia del Gobierno. Sus buenos resultados en las autonómicas y las municipales no lograron el efecto que esperaban en generales. Y, pese a que la derecha de la capital se volcó por evitarlo, Pedro Sánchez se mantuvo en Moncloa bajo a una coalición aún más numerosa que la de 2019. Tras el 23J, el PSOE manda en el país, mientras el PP gobierna en mayoría en Madrid, como en otras muchas regiones. La última buena nueva de los azules en la capital se materializó antes de finalizar el curso: los Presupuestos de 2024, los primeros de la nueva era Almeida. Con esa hoja de ruta, de 5.939 millones de euros de gasto -la cifra más alta de su historia- los grupos municipales se fueron de vacaciones por Navidad.

MANOS A LA OBRA DE LA A-5, VENTAS Y CASTELLANA

Uno de los compromisos que adquirió Almeida en campaña fue soterrar, de una vez, la autopista por la que se accede y se abandona el municipio desde el sur. Las Cuentas madrileñas reservan una partida de siete millones de euros para la tramitación del megaplán, cuyo contrato de licitación plurianual ascenderá a 400 millones. Y se espera que antes de finalizar el ejercicio, el Ayuntamiento de Madrid empiece con las obras. La expectación es máxima: los vecinos de Batán y Campamento llevan 18 años esperando a ver enterrada la carretera que todos los días expulsa ruidos y malos humos a escasos metros de sus portales. La esperanza del primer edil es estrenar lo que se ha bautizado como Paseo Verde del Suroeste a mediados de 2027, antes de que los madrileños vuelvan a votar.

El exalcalde Alberto Gallardón iluminó esta operación faraónica en 2005. Pero nunca la ejecutó. Tampoco su sucesora, Manuela Carmena. Ni Almeida, que rescató el proyecto para concurrir a los comicios de 2019 y en los últimos cuatro años no movió un gramo de tierra. Este mandato tiene una segunda oportunidad. Ya ha dado a conocer un avance de cómo lucirá el entorno, con un paseo de 3,5 kilómetros y 25.000 toneladas de acero sobre las que brotarán zonas verdes, reservadas para los viandantes, con áreas estanciales y parques infantiles. Bajo el túnel, circularán seis carriles de la A-5 (tres por sentido), de los cuales: cuatro se reservarán al vehículo privado y otros dos al transporte público. Y sobre la superficie discurrirán otros dos (uno por sentido), así como un nuevo carril bici bidireccional de 2.884 metros de longitud.

2024 también será el año para iniciar los procedimientos de otras grandes actuaciones que transformarán la urbe, como la cubrición de la Castellana, en el tramo situado frente a las Cuatro Torres y el hospital de La Paz (con 2.3 millones presupuestados para este curso) o el soterramiento de la M-30, a su paso por Ventas, que unirá el distrito de Salamanca y Ciudad Lineal (1.85 millones presupuestados). Desde el Área de Obras y Equipamientos, que lidera Paloma García Romero, confían en poder sacar la taladradora antes de que termine el curso.

ENCARAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Hay pocas cosas en las que todos los grupos municipales estén de acuerdo. Posiblemente, la más importante es señalar la vivienda como el mayor problema de los madrileños. Aunque, para variar, izquierda y derecha difieren en la solución. Si Más Madrid y PSOE abogan por aplicar La Ley de Vivienda promulgada por el Gobierno de Sánchez, el PP, y Vox, son partidarios de aumentar la oferta de casas, ayudándose de la iniciativa de las empresas privadas. En esta legislatura, el alcalde se ha propuesto construir 12.000 viviendas asequibles, sumadas a las 204.000 previstas en los doce desarrollos urbanísticos en marcha, como Madrid Nuevo Norte, la cárcel de Carabanchel o La Solana de Valdebebas. Para esta empresa, este año se destinará una partida de 215 millones de euros.

Uno de los principales desarrollos urbanísticos que germina este año es la Operación Campamento, desbloqueada por parte del Gobierno Central hace más de un año, para construir 12.000 viviendas en los antiguos terrenos militares del distrito de Latina. Tras meses de incertidumbre, a finales del pasado diciembre el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, y el Ayuntamiento de Madrid, con Almeida a la cabeza, iniciaron el deshielo de las conversaciones para poner en marcha el megaplán "con la mayor brevedad". La próxima reunión será el 15 de enero y sentará las bases de un proyecto que lleva décadas enquistado.

También durante los siguientes doce meses se seguirán impulsando los planes que integran la Estrategia Transforma Madrid en materia de rehabilitación (Plan Adapta, Plan Rehabilita, Plan Transforma Tu Barrio). Así se espera rehabilitar más de 22.000 viviendas en este ejercicio, para lo que se dedicarán 50 millones de euros.

En 2024, el alcalde enfrentará otro problema cada vez más extendido por la ciudad: la proliferación pisos turísticos sin licencia. Según datos municipales, solo son legales 628 viviendas de uso turístico (VUTs) de los 15,642 apartamentos de este tipo que, de acuerdo con la plataforma Arbnb Inside, hay en la ciudad. Es decir, 1 de cada 25. Esta actividad ilegal repercute en el alza de los precios del alquiler tradicional, supone una competencia desleal para el sector hotelero y es una fuente de molestias para muchos vecinos. Por lo que Almeida anunció, sin dar más detalles, en el último trimestre de 2023 que en pocos meses presentaría una normativa que sustituyera al "insuficiente" Plan de Hospedaje de Carmena, todavía vigente.

MANTENER EL LISTÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

La ciudad de Madrid cumplió por segundo año consecutivo en 2023 con los límites de calidad del aire que marca la Unión Europea. Un hito medioambiental que se le escurría entre las manos desde que en 2012 el organismo comunitario estableció que sus Estados miembro no pueden superar los 40 microgramos de NO₂ por metro cúbico (µg/m3) como media anual. Actualmente, las 24 estaciones de medición repartidas a lo largo y ancho de la capital respetan esta línea de roja que ciudades como París, Berlín, Roma o Londres quebrantaron el año pasado. Como no hay dos sin tres. El alcalde aspira en este ejercicio a marcarse un triplete y volver a acallar tanto a los que le echan en cara haber mantenido Madrid Central como a quienes le acusan de ser muy tibio en su política de medioambiental. "El reto este 2024 es seguir mejorando", afirmó este lunes Almeida a través de un mensaje institucional.

NO METERSE EN CHARCOS LOCALES

Uno de los temores de cualquier alcalde son las quejas vecinales. Si no se resuelven a tiempo, sus rivales políticos pueden abanderarse de ellas y los problemas van creciendo como una bola de nieve al bajar por una colina. Almeida lo vivió en sus carnes la pasada legislatura con los cantones de limpieza. Tanto en el sur, en Vicálvaro, como al norte, en Montecarmelo, se rebelaron contra estos centros de almacén de máquinas y uniformes de limpieza que, según los vecinos, emiten ruidos y malos olores. Finalmente, la Corporación se impuso a la hora de ubicarlos, a veces con polémica por su proximidad a viviendas, colegios o zonas verdes. Aun así, su Gobierno no logró apagar el fuego al completo porque en algunos territorios, como Carabanchel, siguen pidiendo la asistencia del Defensor del Pueblo para frenar estas instalaciones.

Otra de las reclamaciones vecinales que también sirve como punta de lanza para la oposición es la tala de árboles. La más controvertida, sin duda, la acometida por el proyecto de ampliación de la línea 11 de metro, cerca de Madrid Río, y por la que se ha acusado al regidor de "sacar la motosierra" o ser un "arboricida". Además, sigue ardiente el reproche de Madrid 360, la versión ampliada de Madrid Central que el propio regidor prometió eliminar en la campaña de 2019 y que se ha convertido en el principal caballo de batalla de Vox, otrora socio de los populares.

DAR BATALLA AL 'SANCHISMO'

El último propósito de Almeida es el más político de todos. El alcalde, siguiendo el ejemplo de la presidenta Ayuso, ejercerá resistencia al Gobierno de Sánchez con todos los medios a su alcance. El año pasado logró que Cibeles mostrara su rechazo a la ley de amnistía a través de la que se negoció la investidura progresista con los independentistas catalanes. Y, ante las críticas por su compromiso con los asuntos de carácter nacional, advirtió: "Por mucho que pataleen, por mucho que me critiquen, voy a seguir hablando de política nacional. Voy a hablar de lo que preocupa a España y a los españoles. Siempre. Porque esto es la capital de España". Aquí ha encontrado en Reyes Maroto, exministra sanchista que ahora es portavoz municipal del PSOE, el canal por el que atacar al presidente del Gobierno. A ella también le acusa de haber traído la crispación al Palacio de Cibeles, que en los últimos meses es escenario de las sesiones más broncas que se han visto recientemente en Cibeles.