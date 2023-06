El poder ­absoluto de Almeida, un arma de doble filo: "Ya no tenemos ninguna excusa"

Dicen quienes dicen saber de política que a las mayorías absolutas las carga el diablo. Conceden a su titular el poder para hacer y deshacer casi cualquier empeño que se proponga, pero le atribuyen, en la misma proporción, la responsabilidad de todo problema que se produzca, por acción o por omisión. Pocos escenarios más favorables podría haber imaginado José Luis Martínez-Almeida antes de concurrir a las urnas donde obtuvo 29 concejales, el mejor resultado del PP desde 2011, en la era Gallardón. Ninguno, por el contrario, le hacen más culpable de lo que ocurra a partir de ahora. Ya no tendrá a su socio de Gobierno, Cs, colgando del hombro para repartirse las culpas. Tampoco podrá imputar a Vox, su socio externo, ningún fracaso por no haber prestado su apoyo.

Almeida llegó el lunes a su primera Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid con esa idea rondándole la cabeza. Venía de un desayuno informativo de Alberto Núñez Feijóo, así que cuando apareció, a eso de las diez y media de la mañana, por la puerta del despacho de la planta noble de Cibeles, su nuevo gabinete ya le estaba esperando, sentado a lo largo de la mítica mesa redonda. Saludos oportunos. Especialmente a las caras nuevas, como José Fernández o Marta Rivera de la Cruz. Una coca-cola, un café. Y al lío. "No tenemos ninguna excusa para no hacer las cosas y no hacerlas bien desde el primer momento". Primer mensaje del alcalde a los suyos. "No hay ni un minuto que perder". Segundo, antes de aplicarse el cuento y entrar en faena.

El recién investido alcalde puso deberes a sus delegados, como el profesor más exigente el primer día de clase. Informes para iniciar la cubrición de la M-30 a su paso por Ventas para la titular de Obras, Paloma García Romero. La tarea de sacar siete nuevas parcelas en derecho de superficie, a precio limitado y para los más jóvenes, al responsable en Vivienda, Álvaro González. Un plan de natalidad, la creación de una patrulla antigrafitis en la Policía Municipal, "intensificar" los contactos para organizar diversas actividades en el Día de la Hispanidad...

Ningún concejal quedó exento de instrucciones. Aunque alguno tendrá que darse más prisa para culminarlas. Sobre todo quienes deben sacar adelante proyectos heredados de la anterior legislatura, que no vieron la luz ante la falta de apoyos en la Cámara. Es el caso de la modificación de las normas urbanísticas que regulan, entre otras cuestiones, las cocinas fantasmas o los pisos turísticos y fueron bloqueadas por Vox y la izquierda en los últimos meses del pasado mandato. Borja Carabante, nuevo delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, debe preparar in extremis la propuesta que se elevará a pleno extraordinario, previsto para los diez primeros días de julio. La norma saldrá adelante, aunque otro capítulo aparte es que traiga las soluciones que el urbanismo demanda en la ciudad.

Más tiempo, pero también más carga de trabajo, tendrá la delegada de Hacienda y Economía, Engracia Hidalgo, a quien Almeida encomendó el diseño de los Presupuestos para la capital de 2024, confirmando así su intención de prorrogar las cuentas de 2022 durante este año. Incluirán la rebaja del IBI al mínimo legal o el aumento de monto dedicado a las Tarjetas Familias, partidas extraídas de la hoja presupuestaria que fue rechazada por Vox el pasado curso. Igual que en 2021. Otra vez por no cumplir su exigencia de acabar con las multas y restricciones de Madrid 360, versión ampliada de Madrid Central. Y, por cerrar el círculo vicioso, con la misma réplica por parte de Almeida a su líder, Javier Ortega Smith:

—Va a impedir que los madrileños se ahorren 120 millones de euros en impuestos porque no puede circular con su coche por la Gran Vía—

Durante los próximos cuatro años, las preferencias viarias de Ortega Smith no van a ser un obstáculo para la gobernabilidad del regidor popular, que al término de la reunión con su equipo ordenó a sus alfiles que se pongan en contacto con los portavoces de la oposición, para "llegar al mayor consenso posible". "La mayoría absoluta no significa hacer oídos sordos, ni encerrarnos en Cibeles. Es el imperativo de hablar con todos y de todo", lanzó el alcalde en la rueda de prensa posterior. Seguro que también recuerda la historia de Julio Cesar a la que hizo alusión el líder de Vox el día de su reciente investidura. Aquello que le susurraba un esclavo al emperador cuando caminaba por Roma entre vítores y aplausos. "Recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal..."