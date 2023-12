Mabel Lozano hace una reflexión sobre la vida tras superar un cáncer de mama: "Lo que es un éxito es vivir y estar aquí"

Europa Press via Getty Images

Para Mabel Lozano, el 2020 fue uno de sus años más duros. Durante el estallido del Covid-19 y la cuarentena a nivel mundial, recibió una dura noticia: tenía cáncer de mama. Así, comenzó su lucha a solas por recuperarse.

Tras someterse a una operación y tener que acudir en varias ocasiones al hospital sin más compañía que la del equipo de profesionales, ahora se encuentra completamente recuperada. Feliz de nuevo por esta segunda oportunidad que la vida le ha dado, la escritora ha contado cómo se encuentra y qué es lo que más ha cambiado de su manera de ver el mundo.

Así, Mabel ha hablado con los compañeros de Europa Press en la gala por las nominaciones a los Premios Goya 2024. En la alfombra roja, la directora de cine ha querido lanzar un duro mensaje ante el estigma que aún queda en la sociedad sobre esta enfermedad, especialmente para las mujeres.

"Totalmente recuperada", ha asegurado cuando le preguntaban por su salud. Como ha querido dejar claro, para ella no solo es una victoria el haber sido nominada en la categoría de Documental por su obra Ava: "Vivir es un éxito, esto es un éxito sí, pero de verdad lo que es un éxito es vivir y estar aquí".

Tras haber pasado por la enfermedad ha aprendido a ser "disfrutona" y valorar cada día: "No soy más buena ni más alta, ni más mala, no, pero tengo claro que levantarte por la mañana y que no te duela nada… Estar aquí".

Feliz de estar con vida, aprovecha cada momento para estar rodeada de sus seres queridos. Por eso, ahora que llega la Navidad, lo tiene muy claro y se la piensa pasar "cantando villancicos": "Al final la Navidad es la excusa para ver a la gente que amas. Es lo más bonito de la Navidad. Esos días que te levantas, cantas villancicos. Me cojo una botella de anís de toda la vida. Vivir es un éxito".