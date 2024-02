Mabel Lozano, ganadora del Goya 2024 al mejor cortometraje documental: "estamos creando una sociedad que es un supermercado de cuerpos"

La flamante ganadora del Goya 2024 al mejor cortometraje documental (ya ganó uno por 'Biografía del cadáver de una mujer') es ante todo una mujer comprometida y polifacética: directora, escritora, activista…, Mabel Lozano habla claro de justicia social, de esclavitud sexual y de la pornografía. Carismática e implicada en mejorar la vida de todos, empezando por las mujeres, Mabel quiere cambiar el 'statu quo' de los hombres al acceso del cuerpo de las mujeres.

Su corto documental Ava, ganador de un premio Goya 2024, habla sobre la trata de mujeres y menores con discapacidades intelectuales y sobre las enfermedades mentales discapacitantes, producto de la explotación sexual. Un cine, al que los hombres llaman "de combate", con el que quiere poner su granito de arena para hacer un mundo mejor, más igualitario.

Mabel no es actriz desde que en 2004 se pusiera detrás de una cámara como directora. Hay mujeres como ella, cineastas, que están haciendo contenido, pero mayoritariamente son hombres: un porcentaje de un 30% frente a un 70%. En el momento en que esos porcentajes cambien, veremos un cambio en la imagen de la mujer y en los temas a los que todavía los hombres llaman 'de mujeres'.

Cómo la ven sus colegas cineastas

¿Ha mejorado la figura de la mujer en el cine? Si hablas con compañeras actrices, te dirán que las mujeres a partir de los 45 no tienen papeles en el cine y que, para poner un personaje de 50 años, ponen a una niña de 30. Vemos un cine muy sesgado, donde los protagonistas son hombres y las mujeres siguen siendo las madres, esposas, cuidadoras. Cuando las mujeres dirijamos los contenidos audiovisuales, además de (como) madres, esposas, cuidadoras, (estaremos) seremos (como) médicos, empresarias, arquitectas….y es muy importante.

La directora, productora y guionista Mabel Lozano. EDUARDO MENDEZ

¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas como mujer directora? Cuando voy a presentar un proyecto, los hombres piensan que Mabel siempre habla de 'temas de mujeres'. ¡Yo hablo de temas de justicia social! Tengo un amigo director de un festival muy importante que siempre me dice: "¡Mabel: es que haces cine de combate!". Cine de combate quiere decir que una y otra vez denuncio a través del cine, como herramienta de transformación social, la explotación sexual que sufren millones de mujeres en el mundo y ese es un combate en el que él y muchos hombres no están, porque piensan que es un combate de las mujeres. En realidad, estoy hablando de justicia social, de esclavitud, de la esclavitud sexual. Lamentablemente, me encuentro que los directores de los festivales más importantes de España y del mundo son hombres y en muchos casos mi cine les parece de combate.

Cuando voy a presentar un proyecto, los hombres piensan que Mabel siempre habla de 'temas de mujeres'. ¡Yo hablo de temas de justicia social!

¿Cómo nace la Mabel directora de cine de justicia social? Por un lado, vengo de una familia de mujeres muy fuertes, que no sabían que eran feministas, porque el feminismo era patrimonio de las mujeres ilustradas. Un concepto que estaba en la universidad, no en las mujeres pobres. He tenido una abuela muy fuerte y una madre increíble, feminista sin saber que esto tenía nombre, porque era de pueblo hecha a sí misma, con muchos hijos y mucho trabajo. Ahí nace mi activismo en cuanto a la sororidad con otras mujeres. Y, por otro lado, conocer en el 2004 a Irina, una chica rusa víctima de trata, me cambió la vida. Me puso unas gafas que no me he podido quitar jamás. Me puso frente a un espejo en el que vi que convivíamos con la esclavitud, la consentíamos, la permitíamos…, y ese espejo lo sigo teniendo todavía delante.

VALLADOLID, 10/02/2024.- La directora de cine Mabel Lozano posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 38 edición de los Premios Goya, este sábado en Valladolid. EFE/ Mariscal EFE

¿Cómo podemos parar la explotación sexual de la mujer? Algo tan extravagante como querer cambiar la postura de muchos hombres sobre la normalización del acceso a los cuerpos de las mujeres. No hay nada más extravagante. Yo soy una mujer muy extravagante porque quiero poner mi granito de arena en hacer un mundo mejor, más igualitario, para acabar con los millones de mujeres que se ven abocadas a la prostitución sin otros recursos ni opción, porque no tienen más herramientas, al venir de entornos de violencia. Son compradas, vendidas, abusadas todos los días frente todos y todas. Todos podemos hacer mucho por parar la explotación sexual de la mujer. Por ejemplo, somos educadores de hijos e hijas y podemos hablarles de sexualidad, de que no se compran los seres humanos. También convendría que nuestros legisladores hicieran una ley integral con auténtica perspectiva de género contra la trata, que aborde la reinserción, y también la prevención; a su vez, condenar todas y cada una de las caras del proxenetismo. Una reforma del código penal que no necesita mucha dotación económica y ahora mismo no todas las caras del proxenetismo están condenadas. Lo que llamamos tercería locativas no están condenadas y deberían. (La tercería locativa es una figura jurídica. Cuando hablamos de ella nos referimos al lucro obtenido por la persona o sociedad que proporciona un lugar en el que la persona que presta servicios sexuales a cambio de dinero realiza su actividad sexual)

La importancia de ganar un premio Goya

Enhorabuena por el Goya y por tu nuevo proyecto Ava. Gracias, el Goya supone dos cosas maravillosas: el apoyo de los compañeros de profesión y el altavoz tan impresionante que tiene el cine. Todo se triplica a través del cine: cuando me nominaron por el corto documental "Biografía del cadáver de una mujer", se hablaba sobre trata, cuando ganó lo mismo. Ahora Ava es un corto documental sobre trata de mujeres y menores con discapacidades intelectuales y sobre las enfermedades mentales discapacitantes, producto de la explotación tan salvaje en un entorno tan deshumanizado y tan lleno de violencia.

Mabel Lozano ganó el Goya al Mejor cortometraje documental por 'Biografía del cadáver de una mujer'. RTVE

Ava, documental de Mabel Lozano D.R.

La pornografía a golpe de click, el error base

Acabas de presentar 'Ponte en su piel', la campaña de sensibilización contra la violencia sexual. ¿Qué nos está pasando con la pornografía? La pornografía es de fácil acceso, está a golpe de clic. Vemos que chavales de 9 y 11 años están llegando a la pornografía y está siendo la escuela que no tiene en sus casas. Somos una sociedad pudorosa, que no habla a nuestros hijos e hijas de sexo. Este ese espacio lo copa una pornografía accesible, aceptada y agresiva que se ritualiza en la calle. Las manadas no son otra cosa que el sexo grupal. ¿Por qué quiere un niño de 12 años violar a una chica?, ¿Dónde lo ha visto y dónde lo ha aprendido? Lo ha visto en el porno y al más puro estilo porno: no solo quiere violar a esa niña, sino que además quiere compartirlo. Uno de los vídeos más vistos de internet con más de 300 millones de visitas es precisamente la violación grupal de una niña en un bosque.

¿Qué problemas trae la pornografía a la sociedad? No es un tema de moral, eso son chorradas: la pornografía hoy en día es un tema de salud pública. Es violenta, es agresiva, es misógina, es adictiva… Ya existen psicólogos especializados en la pornografía. La sexualidad es importantísima: todos hemos nacido gracias a la sexualidad, algo transversal al ser humano, que no tiene que ver con el porno.

Estamos construyendo una sociedad que es un supermercado de cuerpos, (24/7). El porno mainstreaming que están viendo los chavales desde una edad muy temprana, se ritualiza.

Mas de 200 manadas han sido judicializadas desde el 2010. Mira lo que ha pasado ahora mismo con Almendralejo: no solo quieren hacer las fotos, sino que, al más puro estilo del porno, lo quieren compartir.

Vemos que chavales de 9 y 11 años están llegando a la pornografía y está siendo la escuela que no tiene en sus casas. Somos una sociedad pudorosa, que no habla a nuestros hijos e hijas de sexo

¿Cuál podría ser la solución? Hay que impedir legislativamente el acceso de los menores a contenidos que les van a hacer daño. Insisto que no va de moral, que tiene que ver con la salud pública. Estamos viendo la agresividad de los menores, las manadas, los de Almendralejo... Tiene que ver con cómo estamos construyendo una generación de porno hardcore, que les va a hacer mucho daño; y también con la educación sexual en los entornos familiares y escolares para crearles un pensamiento crítico. El porno enseña porno. La sexualidad es una experiencia compartida y consentida: la pornografía está llena de imágenes de mujeres que dicen: "no, no, no..." Y no importa lo que ellas digan, es insignificante, eso sube el deseo de los hombres.