Consejos para evitar que los juguetes te salgan caros esta Navidad: no dejes que te la 'cuelen' con falsificaciones

Llega la Navidad y se intensifica la lucha para acabar con los juguetes falsificados. Tan solo en Valencia la Guardia Civil intervino el pasado día 19 de diciembre un total de 10.696 juguetes que no cumplían con la normativa de seguridad. Ante esta situación, la preocupación de los padres por saber si sus pequeños juegan de manera segura va en aumento.

Al rededor de un 69% de los consumidores priman el precio al etiquetado a la hora de adquirir juguetes, lo que hace que, en muchas ocasiones, las falsificaciones acaben en las manos de los más pequeños, según un informe redactado por la Asociación Española de Consumidores (ASESCON).

En otros casos, los juguetes falsificados pasan desapercibidos porque los compradores tienen problemas para identificarlos. "El primer elemento a considerar es el lugar donde se compra el juguete, y después el precio. Si la diferencia de precio es exagerada respecto al que ofrecen otros establecimientos, probablemente hay trampa", explica a 20minutos Cristina Miró, directora técnica de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

Además, el aumento de las compras online facilita la distribución de las falsificaciones. En caso de obtener los juguetes a través de Internet, Miró recomienda "comparar las fotografías con las de la web oficial".

En un primer momento, comprar un juguete más barato puede parecer beneficioso para el bolsillo, pero puede acabar saliendo caro. Al detectar un juguete falso, es imprescindible "denunciarlo a la oficina de consumo más cercana. En ningún caso, darlo al niño", apunta la directora de la AEFJ. De esta forma, podrías tener que sustituir el juguete por otro, gastando el doble.

Pero el consumo de este tipo de artículos no solo podría ser perjudicial para el bolsillo, sino para los menores. "El que no ha tenido problema en saltarse la ley para falsificar un producto, tampoco lo va a tener en saltarse las de seguridad, que son más costosas", afirma Cristina Miró para este diario.

Pistas para comprar juguetes seguros

La AEFJ recomienda comprar los artículos a marcas con buena reputación y sospechar ante productos tengan precios mucho más bajos de lo habitual. Si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, posiblemente lo es.

Si hace su compra de manera online, se recomienda revisar las reseñas de otros compradores para saber si hubo problemas con anterioridad. De igual modo, es necesario comprobar la información recogida en la página web del producto y las fotos de este: ¿Está todo bien escrito? ¿Están visibles las advertencias de edad exigidas por la ley? ¿Coincide el tamaño del juguete con la descripción?

Una vez haya recibido el juguete, deberá asegurarse de que se encuentra en buen estado y de que no ha sufrido daños durante la entrega. También deberá comprobar si se parece a lo que estaba descrito cuando lo pidió y si la información que lo acompaña está disponible en su idioma. Si no lo está, podría ser una señal que el juguete no debería de ser vendido en su país.

Por otra parte, es importante respetar las recomendaciones de edad, pues son algo más que una sugerencia. Están basadas en las habilidades de los más pequeños, por lo que saltárselas podría ponerlos en peligro. Pero, independientemente de la edad que tenga niño, siempre se deberá tener cuidado con las pilas y los imanes, pues son pequeños y suponen un gran riesgo de asfixia.

Finalmente, desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ruegan que si los consumidores sospechan que un juguete que ha comprado es inseguro o ilegal, retiren el juguete del alcance del menor y se pongan en contacto con las autoridades de manera inmediata.