La Policía Local interviene más de 150.000 juguetes falsificados que estaban ocultos en una nave industrial de Sevilla

La Policía Local de Sevilla, a través de Grupo de Fiscal, ha llevado a cabo un importante operativo contra la falsificación de juguetes. En el almacén intervenido se han encontrado unas 300 cajas de cartón con entre 100 y 500 objetos cada una de ellas, por lo que a falta del conteo oficial "podemos afirmar que hay más de 150.000 juguetes", según ha informado el delegado de Seguridad, Ignacio Flores.

En la operación se ha intervenido un almacén de unos 200 metros cuadrados que estaba oculto tras una pared camuflada con una estantería. La autoridad judicial ha ordenado el desalojo y precinto de la nave en la que se encuentran los juguetes falsificados. Los agentes han detectado que muchos de ellos están compuestos por piezas pequeñas sin la seguridad necesaria, pudiendo desprenderse con facilidad.

Los agentes han intervenido juguetes que reproducen los diseños registrados de marcas conocidas como Barbie, Mattel, Pokemon, Marvel, Disney, Funko, Mario Bross… Algunos de estos artículos se transforman y completan en el momento previo a la venta. Las marcas perjudicadas han sido informadas de las falsificaciones y uso ilícito de sus logos o nombres comerciales.

El precio de venta al público estimado "no se sabrá con exactitud" hasta que se finalice el conteo de los juguetes pero "la mayoría de ellos tienen un precio de venta que oscila entre los 20 y los 40 euros" ha añadido Flores.

La investigación comienza en mercadillos

La investigación da comienzo cuando los agentes detectan la venta de los juguetes falsificados en distintos mercadillos de la ciudad. Comienza un seguimiento en el que se comprueba que los juguetes se vendían al por mayor en una nave del Polígono Carretera Amarilla. Una vez localizada la nave que los suministra tras una inspección inicial, no se no se observan los juguetes falsificados expuestos al público.

Los agentes que ya tienen "mucha pericia", descubren desde el exterior que la nave podría tener "un doble fondo, y buscan alguna puerta oculta", que finalmente localizan detrás de una estantería y que da paso a un "almacén clandestino", donde se localizan gran cantidad de cajas con los juguetes falsificados. Los juguetes son exactamente iguales en apariencia que los originales, pero se observa que los materiales son diferentes, y de procedencia desconocida.

Además, detectan que los artículos, en muchos casos, llegan sin montar al completo, con las cajas por un lado y los muñecos por el otro. De este modo, si son inspeccionados en el transporte de los mismos, es más complicada su incautación ya que la falsificación aún no se ha llevado a cabo.

La Policía Local de Sevilla ha inmovilizado los artículos a la espera del conteo para ser puestos a disposición judicial. Principalmente se trata de juguetes dispuestos para su venta al público careciendo de los datos mínimos que permitían identificar al fabricante, así como, deficiencias en el etiquetado del producto, no constan instrucciones en castellano, su composición, naturaleza, finalidad, características, condiciones de uso y en su caso las precauciones que se deben tener.

"Hay que resaltar el excelente trabajo del Grupo Fiscal", un grupo especializado de Policía Local de Sevilla. Un "importante operativo" que se ha llevado a cabo justo "a tiempo de evitar que esos juguetes peligrosos lleguen a manos de los más pequeños en Navidad". La labor que realiza la Policía Local no solo "evita el riesgo para los más pequeños sino un importante perjuicio económico" a las empresas propietarias de estas marcas y a las tiendas que comercializan los artículos verdaderos, según ha explicado el delegado de seguridad, Ignacio Flores.

Delito contra la propiedad intelectual y consumidores

Un delito contra la Propiedad Industrial e Intelectual que ya está en manos del juzgado que ha ordenado el conteo de los juguetes intervenidos. El Grupo Fiscal ha instruido diligencias por incumplimiento del Real Decreto 1801/2003 de 26 de diciembre sobre Seguridad General de los Productos, y de la Ley 13/2003 de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Además de la "vulneración de los derechos de los consumidores" que suponen estas falsificaciones, porque no es realmente de la marca deseada, al no contar con garantías sobre el producto adquirido "existen graves riesgos de seguridad"., toda vez que no han pasado por los preceptivos controles. Se trata de artículos de los que "no se conoce la composición y que tienen en muchos casos piezas pequeñas" que pueden desprenderse y ser ingeridas por los niños, ha explicado el delegado.