Nuevo choque entre vicepresidentas: Calviño y Díaz se enfrentan por el impuesto a la banca

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, ha anunciado este viernes que el Gobierno revisará el impuesto extraordinario a la banca "teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado" y que ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés. Esta decisión ha provocado un nuevo choque dentro del Gobierno de coalición ya que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado tajantemente la medida. Se trata del tercer choque en materia económica de los últimos días. El primero de ellos fue por la reforma de los subsidios para quienes han agotado el paro y el segundo por la revisión al impuesto extraordinario a las compañías eléctricas.

"Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si en esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no", ha apuntado Calviño este viernes en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press. A pesar de eso, cree que el Gobierno "hizo muy bien en poner esos impuestos en ese momento, que además han cumplido con la recaudación prevista por Hacienda y servido de ejemplo para otros países europeos".

"Creo fue una buena decisión. Igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar", ha dicho Calviño. Además, ha recordado que "siempre" había dicho que se analizarían dichos impuestos "para ver si hay que mantenerlos de cara al futuro y con qué parámetros, de cara a que sigan teniendo el mismo impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista económico".

Yolanda lo rechaza tajantemente

Tras el anuncio de Calviño, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su rechazo a replantear los impuestos de la banca. "Le diría a la señora Calviño que acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista que dio la Presidencia del Gobierno al señor Sánchez en el que se dice de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, que los que más tienen más tienen que aportar", ha señalado en declaraciones a los medios en Bilbao tras reunirse con trabajadores de la empresa Mecaner.

En el actual contexto, cuando "los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son absolutamente contundentes, por tanto más que nunca deben aportar", según "el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar que debe ser cumplido y respetado", ha expresado. La ministra también ha dicho que no serán "complacientes" con los socialistas. "Vamos a seguir defendiendo el mantenimiento del impuesto a las entidades financieras y por supuesto a las entidades energéticas".