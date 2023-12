Los Testigos de Jehová: la historia y creencias de una confesión que cuenta millones de fieles y que defiende el cristianismo primitivo

Nos hemos acostumbrado a su presencia cuando llaman a la puerta en su intento por evangelizar. Desde hace décadas, los testigos de Jehová son parte de nuestro paisaje urbano. Pero, ¿qué son? ¿Una religión más, o una secta como la describen sus críticos?

Una jueza de Madrid acaba de aceptar que los testigos de Jehová puedan ser calificados como "secta destructiva" y sus seguidores como "víctimas". La magistrada ha desestimado una demanda interpuesta por la representación procesal de Testigos Cristianos de Jehová de España contra la asociación española de víctimas de esa confesión religiosa al considerar que el derecho a la libertad de expresión prevalece por encima del derecho al honor de dicha confesión.

Hace sólo unos meses España les otorgó los beneficios fiscales que disfruta la Iglesia católica. Fue en abril cuando el Gobierno acordó con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los testigos de Jehová que tengan la misma fiscalidad y disfruten de los mismos beneficios que la Iglesia de Roma.

¿Qué son los testigos de Jehová?

Se trata de una organización religiosa y confesión cristiana que se considera a sí misma una restitución del cristianismo primitivo. Aseguran que su objetivo es honrar a Jehová y evangelizar el Reino de Dios por todo el mundo. Sus creencias se basan en su propia interpretación de la Biblia, así como en puntos de vista heredados del movimiento de los estudiantes de la biblia y los movimientos religiosos del siglo XIX.

Congreso de los testigos de Jehová EP/REMITIDO

¿Cómo se organizan?

Están organizados en congregaciones. Cada una de ellas es supervisada por un grupo de Testigos llamados ancianos, que no forman una clase clerical ni reciben ningún tipo de salario. Un pequeño grupo de cristianos de experiencia, conocido como Cuerpo Gobernante, dirige la obra de todos los testigos de Jehová desde su sede mundial en Warwick, Nueva York (EE UU). No dan el diezmo (dar el 10% de los ingresos personales a la congregación) ni hacen colectas. Aseguran: "Nuestra obra se financia mediante donaciones voluntarias y anónimas".

Algunos relatos bíblicos están escritos en lenguaje figurado o simbólico y, por lo tanto, no pueden interpretarse de manera literal"

Su entidad jurídica, la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, fue fundada en 1881 por Charles Taze Russell, quien la presidió hasta su muerte, en 1916. Después de la muerte de Russell se sucedieron una serie de disputas y divisiones. Con Joseph Franklin Rutherford al frente, en 1931 se incluyó la denominación testigos de Jehová. Hubo otro cisma en 1975 por las predicciones y profecías incumplidas: "Seis mil años desde la creación del hombre terminarán en 1975". Pero no pasó nada.

¿Cuántos son?

Los testigos de Jehová están presentes en un gran número de países, aunque no representan una proporción amplia de la población en ninguno. A diferencia de otras confesiones religiosas que contabilizan sus miembros por la asistencia anual a sus servicios o por sus miembros bautizados, los testigos de Jehová añaden a sus estadísticas únicamente los que son publicadores o predicadores activos.

Aseguran que 144.000 personas resucitarán en el cielo para gobernar con Jesús

El número de interesados o simpatizantes de su labor se muestra por la asistencia a su reunión anual, la Conmemoración del 14 de nisán. De acuerdo con sus propios datos, en 2022 acudieron 19.721.672 personas. Ese mismo año había y 117.960 congregaciones y 8.699.048 miembros bautizados en ejercicio como publicadores, de los cuales más de 8,5 millones son publicadores activos en ejercicio.

¿Qué piensan los testigos de Jehová?

Que sólo hay "un único Dios verdadero, el Altísimo y Creador de todas las cosas". Se llama Jehová y es el Dios de Abrahán, Moisés y Jesús.

Que la Biblia "es el mensaje de Dios para la humanidad". Sus creencias se basan en el Antiguo y el Nuevo Testamento, "sin alterar y sin predeterminar lo que debe decir". Aunque reconocen que "algunos relatos bíblicos están escritos en lenguaje figurado o simbólico y, por lo tanto, no pueden interpretarse de manera literal".

Que siguen las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, "nuestro Salvador y el Hijo de Dios". Son cristianos, pero aseguran que "la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios todopoderoso ni apoya la doctrina de la Trinidad".

Que el Reino de Dios "reemplazará a todos los gobiernos humanos y hará realidad lo que Dios siempre ha querido para la Tierra". Según los Testigos de Jehová, "esto sucederá muy pronto, pues las profecías de la Biblia indican que vivimos en 'los últimos días'".

Que Dios creó la Tierra para que la humanidad viva aquí "eternamente".

Que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y que la única razón válida para divorciarse es la infidelidad sexual.

Que Dios ha permitido la maldad y el sufrimiento por un tiempo, para resolver las cuestiones morales que Satanás hizo surgir, pero no dejará que continúen existiendo para siempre.

Que gracias al sacrificio de Jesús, las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte, pero deben poner fe en Jesús, cambiar su vida y bautizarse. Dicen que la salvación no es algo que se merezca, sino algo que solo se consigue gracias a "la bondad inmerecida de Dios".

Que cuando una persona muere, deja de existir: "Los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego". Según ellos, miles de millones de personas que han muerto volverán a vivir cuando Dios los resucite.

Que Jehová, Jesucristo y los ángeles fieles viven en el Cielo. Aseguran que 144.000 personas resucitarán en el cielo para gobernar con Jesús.

Testigos de Jehová en una asamblea anual en Madrid. EFE / Manuel H. de León

Transfusiones de sangre y vacunas

Los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Aseguran ellos que "es debido a razones religiosas, más bien que médicas". Explican que el Antiguo y el Nuevo Testamento les mandan abstenerse de la sangre, que "representa" la vida. "Así que los Testigos obedecemos el mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida", argumentan.

Obedecemos el mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida"

En la página web oficial de los testigos de Jehová se lee que "no están en contra de las vacunas". Consideran que vacunarse o no es una decisión personal que cada cristiano debe tomar. "Buscamos atención médica de calidad y valoramos todos los avances que la ciencia está haciendo en el campo de la medicina para reducir el riesgo de enfermedades graves". De hecho, presumen de haber colaborado con las autoridades sanitarias, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19.

Métodos coercitivos, ostracismo y extorsión

Desde Warwick, el Cuerpo Gobernante se encarga de establecer su doctrina oficial y la disciplina para sus adeptos. Esta se recoge en su publicación de distribución interna Pastoreen el rebaño de Dios, en la revista La Atalaya (publicada simultáneamente, según ellos, en 419 idiomas) y en el libro enciclopédico Perspicacia para comprender las Escrituras.

Parte de esta disciplina interna ha sido criticada por diversas situaciones en las que se han denunciado vulneraciones graves de los derechos humanos. La disciplina interna incluye mecanismos coercitivos de ostracismo, extorsión y separación forzada a miembros de sus familias si algún miembro del grupo familiar es expulsado mediante juicio canónico o deja la religión.

Cualquier organización religiosa debería respetar los derechos humanos... pero los testigos de Jehová no instan a que sus adeptos practiquen estos nobles principios"

Los testigos de Jehová emplean sistemas de justicia canónicos internos, llamados internamente 'comités judiciales', y mediante estos mecanismos se aplica un control disciplinario. Víctimas de abuso eclesiástico y de violencia sexual los consideran un mecanismo de justicia extrajudicial y una violación de los derechos humanos.

"No somos una secta"

Centenares de personas en todo el mundo dan testimonio de casos de situaciones de exclusión social, discriminación, homofobia, violencia sexual, violencia intrafamiliar, aporofobia y conflictividad social. Por eso, por ejemplo, existe la Asociación Española de víctimas de los testigos de Jehová, que se presentó públicamente en 2019.

"Cualquier organización religiosa debería respetar los derechos humanos fundamentales. Lo natural sería que sirviera para enriquecer nuestra calidad humana", plantea esta asociación española. "Desgraciadamente, los Testigos de Jehová no instan a que sus adeptos practiquen estos nobles principios", responden.

No somos una secta. Hacemos lo posible por seguir los pasos de Jesús y vivir de acuerdo con lo que él enseñó... lejos de ser peligrosa, la religión que practicamos nos beneficia a nosotros y a la gente que nos rodea"

La Asociación Española de víctimas de los testigos de Jehová hace recuento de las prácticas coercitivas que han sufrido: presión emocional y personal de sus fieles, falta a la dignidad, al derecho del honor y a la intimidad, ostracismo y defensa de una verdad inapelable que vulnera los derechos y dignidad de la mujer junto con el resto de colectivos de diversidad sexual.

Cuando se les pregunta si son una secta, lo niegan: "Los testigos de Jehová no somos una secta. Somos cristianos que hacemos lo posible por seguir los pasos de Jesús y vivir de acuerdo con lo que él enseñó". En su web aseguran que "lejos de ser peligrosa, la religión que practicamos nos beneficia a nosotros mismos y a la gente que nos rodea".