Los testigos de Jehová, "perplejos y consternados" por la sentencia que permite llamarles "secta" y dicen que la recurrirán

Los Testigos de Jehová de España están "bastante perplejos y consternados" por la sentencia judicial que permite calificar como "secta destructiva" a su organización, al entenderla "amparada por la libertad de expresión, a pesar de ser molesto o hiriente".

En un comunicado oficial enviado como única respuesta a la llamada de 20minutos para conocer su opinión sobre la sentencia, los Testigos de Jehová aseguran que "la jueza deliberadamente ha hecho caso omiso a las evidencias documentales y testificales" y califican de "cuestionable decisión judicial" la última sentencia, que contrasta con una anterior que desestimaba las reclamaciones de la asociación de víctimas, la AEVTJ.

"Durante los juicios, varios testigos y académicos de renombre han demostrado que las graves acusaciones de la AEVTJ no se apoyan en ninguna prueba y no tienen base científica alguna", prosigue el comunicado, que dice que el tribunal "no ha tenido en cuenta que no existe ni una sola sentencia condenatoria en España que confirme la veracidad de las acusaciones vertidas" contra ellos.

A su modo de ver, "las falsas acusaciones de la AEVTJ fomentan el odio, la discriminación y el prejuicio injustificado contra la minoría religiosa de los testigos de Jehová", por lo que anuncian esta la sentencia "será recurrida".

Los Testigos de Jehová recuerdan, por último, que llevan presentes en España desde hace más de cien años y gozan del reconocimiento legal de "notorio arraigo", así como que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) los ha definido como "religión conocida".