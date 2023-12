Vuelven los kremlinólogos

Tuvimos inauguración solemne de la XV Legislatura por el Rey el miércoles 29 de noviembre porque se consideró preferible atenerse a la costumbre de esperar a la configuración del nuevo Gobierno, en vez de que en el banco azul compareciera un Gobierno en funciones. Antes, el martes 31 de octubre, tuvimos el juramento de la Constitución por la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, heredera de la Corona, precisamente el mismo día en que alcanzaba la mayoría de edad, como está preceptuado. Nada impedía que así fuera como señaló el ministro Félix Bolaños porque la Jura debe hacerse ante las Cortes Generales y las Cortes Generales ya estaban en pleno funcionamiento desde la sesión constitutiva del 17 de agosto en la que fueron elegidas las personas que ocuparán la presidencia, las vicepresidencias y las secretarías que integran las Mesas del Congreso y del Senado.

Fueron ocasiones de estreno para la señora Francina Armengol, de las que se valió para transgredir la neutralidad multidireccional que corresponde a estos momentos estelares y que aprovechó para marcar territorio de proximidad al bloque que suma mayoría y para dejar claro dónde tiene puestas todas sus complacencias. La conmemoración del aniversario de la Constitución el miércoles 6 de diciembre brindó a la señora Armengol otra oportunidad para sumarse a la Moncloa y adláteres sin complejos.

Así llegamos al pleno del Congreso del martes 12 a las tres en punto de la tarde, cuyo orden del día fue alterado por conveniencias no explicadas y que se inició con la promesa de acatamiento a la Constitución de quienes venían solícitos a sustituir en las filas de los grupos del PSOE y de Sumar a los ministros que por necesidades del servicio dejaban su escaño. Porque la legislatura despega llena de amenazas de ruptura procedentes de aliados sub conditione con verificador incorporado que dictamine sobre el cumplimiento de lo pactado en Waterloo, en Ginebra, en Barcelona, en Pamplona o en donde mejor hubiera convenido. De modo que la escasez, los seis escaños de diferencia que separan a los sanchistas de toda laya de la derecha restante, ha inducido al monclovita que, como San Fermín, todo lo ve a ahorrar riesgos, no fuera a ser que sugieran obligaciones ineludibles para algún ministro que le obligaran a ausentarse del hemiciclo, con el consiguiente peligro para el resultado de la votación que fuere.

Las intervenciones del portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Patxi López, primero para presentar la proposición de ley de amnistía, como si fuera originaria de su grupo sabiendo todos que es una manufactura de Moncloa y, después, para dar la réplica al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien había solicitado el único turno en contra, acreditaron que el socialista corre en el mismo circuito que su compañero de partido, Óscar Puente, quien ya apuntó maneras cuando le encargaron ocuparse de Feijóo la tarde en que comparecía en calidad de candidato a la investidura y Sánchez, en un gesto de desprecio, prefirió abstenerse de darle la réplica y encomendó la tarea al pucelano para que procediera calentando a la bancada socialista para sacar lo peor de sus escaños y encender el antagonismo del que tanto se espera.

Así, despegamos y damos pista de despegue a la proliferación de los expertos que, como en la Rusia soviética, son capaces de establecer con nitidez el significado de diferencias microscópicas entre ERC y Junts y devolvernos a la época dorada de los kremlinólogos, quienes a partir de la observación comparativa de mayor proximidad o distancia de Voroshílov respecto a Leonid Brézhnev en la tribuna de un desfile derivaban consecuencias geoestratégicas de máxima relevancia. Aquí veremos en qué queda lo de Barroso y Oughourlian. Atentos.