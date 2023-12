Tom Holland vuelve a hacer gala de sus habituales despistes: debe cinco años de facturas de agua porque "creía que era gratis"

Tom Holland es una de las caras más conocidas de Hollywood. Gracias a su papel en películas como la saga Spider-Man, el actor se ha ganado el cariño de todos los seguidores de Marvel del mundo. Y es que no solo destaca su capacidad delante de las cámaras, sino su personalidad cercana y divertida.

No son pocas las veces que Holland ha sorprendido a sus fans con algunas de sus ocurrencias -o despistes-. Desde sus habilidades para la danza hasta sus revelaciones sin querer de la fecha de estreno de una película. Nunca se sabe con qué nueva faceta dejará sin palabras a sus seguidores, y prueba de ello ha sido su última confesión.

Todo comenzó cuando el joven decidió darse un descanso del mundo mediático. Alejado de las cámaras, aprovechó para poner su mente en orden y estar el máximo tiempo posible con su familia y su novia, Zendaya. Fue en ese momento en el que descubrió un error garrafal: no había pagado las facturas del agua.

Durante cinco años había estado utilizando el servicio sin pagarlo porque creía que en Inglaterra el agua "era gratuita". Así lo ha desvelado en una entrevista para The Hollywood Reporter.

"Mi año libre no ha tenido nada que ver con el trabajo, pero sí con mi crecimiento personal. He estado trabajando desde que tenía 11 años en los escenarios de Londres y no he tenido un descanso desde entonces", comenzó contando.

"He tenido mucha suerte. No lo doy por sentado. Quería pasar un tiempo en un solo lugar, estar con mi familia y amigos y organizar mi vida", añadió. Aunque, más allá de organizarse, también ha podido cumplir sus impagos y dejar atrás las deudas. "He descubierto que llevaba cinco años sin pagar las facturas del agua, pero solo porque no sabía que tenía que hacerlo. Pensé que el agua era gratis en Inglaterra", aseguró el intérprete.

Más allá de problema con los servicios públicos, Tom reveló que es posible que una nueva película de Spider-Man vea la luz en un futuro: "Todo lo que puedo decir es que hemos estado participando activamente en conversaciones sobre cómo podría ser una cuarta entrega de mi personaje".

Aunque no está seguro de si se llegará a grabar o no, para él es todo un honor interpretar al superhéroe: "Podamos encontrar o no una forma de hacer justicia al personaje es otra cosa. No haré otra solo por hacerla. Tendrá que merecer la pena para el personaje. Me siento muy afortunado de poder trabajar en una franquicia que va a mejor con cada entrega, que es más exitosa con cada entrega. Sé que esto no es lo normal y por eso quiero proteger su legado".