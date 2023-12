El reencuentro de J. A. Bayona y Tom Holland, más de 10 años después de 'Lo imposible'

J. A. Bayona continúa haciendo campaña por La sociedad de la nieve. Más allá de su apuesta como mejor película internacional en los Oscar 2024, las quinielas apuntan a que el cineasta español podría colarse en otras categorías. Esto ha provocado que el cineasta español se esté haciendo las Américas, participando recientemente en un evento en Los Ángeles donde se reencontraba con Tom Holland, más de 10 años después de Lo imposible.

En 2012, un jovencísimo Holland, de tan solo 16 años, debutaba en el cine con el estreno de Lo imposible. Este filme abordaba la historia real de María Belón y su familia, quienes sufrieron la tragedia del terremoto del océano Índico de 2004, que afectó en forma de tsunami en las costas de Tailandia en las que se encontraba de viaje junto a su marido y sus hijos.

La película contó en los papeles principales con Naomi Watts, nominada al Oscar por su interpretación en el filme, y Ewan McGregor. Por su parte, Holland se introdujo en la piel del mayor de los tres hermanos, en un verdadero ejercicio de resiliencia y tras llegar a la producción después de que Bayona le hiciera escribir una carta a su madre ficticia durante el casting. Pronto, ambos establecieron un fuerte vínculo que ha llegado hasta la actualidad.

Tom Holland presenta 'La sociedad de la nieve'

"Nuestra última proyección en Los Ángeles fue, probablemente, la más especial. Gracias a Tom Holland por compartir tu tiempo con nosotros organizando la velada, por tu apoyo y entusiasmo por la película y por moderar una fantástica sesión de preguntas y respuestas que hiciste sentir tan personal", señalaba Bayona en su cuenta de Twitter.

"Ha sido fantástico estar cerca de ti desde el principio, Tom. Y verte crecer, tanto como artista como persona. Te amo mi amigo", añadía sobre el actor de Spider-Man y Uncharted.

"Me siento muy honrado de estar aquí esta noche. No estaría aquí esta noche si no fuese por él", confesaba por su parte Holland sobre La sociedad de la nieve, que ahonda en otra trágica historia real.

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en el que viajaba el equipo de Rugby de Chile Old Christians Club se estrelló en los Andes. Ahora, la historia de los 16 supervivientes de este accidente vuelve al cine con La sociedad de la nieve, película basada en el libro homónimo de Pablo Vierci que J. A. Bayona adapta en su nuevo trabajo para Netflix.

Una historia que ya contó en el pasado con el filme ¡Viven! (Frank Marshall, 1993) y que apunta a encumbrar de nuevo a Bayona con su estreno internacional. El filme llega a la cartelera española el próximo 15 de diciembre y aterrizará en Netflix el 4 de enero.

