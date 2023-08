Zendaya explica por qué mantiene su relación con Tom Holland en privado: "También tengo control sobre lo que decido compartir"

La pareja formada por Tom Holland y Zendaya es una de las más aclamadas de Hollywood desde el rodaje de Spider-Man: no way home, donde ambos actuaron como protagonistas. Los actores han llevado el amor de Peter Parker y MJ fuera de la gran pantalla, sin embargo, nunca han sido partidarios de dar explicaciones sobre su relación.

Hace dos años que se confirmó el romance de los intérpretes. Ambos han dejado verse de la mano en las alfombras rojas en varias ocasiones, pero siempre desde la discreción. Aunque en ocasiones se hayan sentido obligados a contar detalles de su noviazgo, los dos coinciden en que mantenerse lo más alejados posible de las cámaras es el sustento para el funcionamiento de su relación.

Así de claro lo ha dejado Zendaya en una entrevista con la revista Elle. La joven intenta en todo momento buscar el equilibrio entre su relación y su vida pública, "obligada" por las circunstancias. La actriz acepta que hay partes de su vida que "van a ser públicas" pero que también tiene el control sobre lo que quiere compartir, según explica al citado medio.

"Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también de no tener miedo de existir. No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Ahora estoy lidiando con ello más que nunca", reflexiona la protagonista de Euphoria.

Para Holland tampoco ha sido fácil compaginar las cámaras y su vida privada a la vez. Constantemente expuesto al foco público tras el éxito de la película de Spider-Man, el joven ha confesado en alguna ocasión que él y la intérprete se sintieron "despojados de su intimidad" cuando se conoció su unión sentimental.

Tom habló con The Hollywood Reporter a principios de año y comentó tajante su opinión sobre dar declaraciones de su pareja: "No creemos que se lo debamos a nadie, es algo nuestro y no tiene nada que ver con nuestras carreras". Meses después, en una entrevista con Jay-Shetty el pasado 10 de julio, el joven se reafirmó y se sinceró sobre su complicada relación con el foco público: "Soy un gran aficionado al cine, pero no me gusta Hollywood, no es para mí".

Aunque siempre haya tenido una gran fortaleza para no hacer públicos los detalles de su relación, los sentimientos que Holland siente hacia la actriz de Hollywood han hecho que confesase en alguna ocasión. Cuando colaboró en el podcast Wondery Smartless, dejó caer alguna perlita: "Tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida". Y no solo eso, sino que confesó lo contento que está junto a ella: "Puedes compartir tus experiencias y todo ese tipo de cosas, y eso vale su peso en oro".