Tom Holland se siente "afortunado" por estar con Zendaya y asegura que la actriz vale "su peso en oro"

Tom Holland y Zendaya comenzaron su relación en 2021 y, desde entonces, sus muestras de amor no han dejado de repetirse. De hecho, se han convertido en una de las parejas más asentadas de Hollywood.

Aunque siempre han intento ser discretos con su relación, tampoco se han ocultado. Así lo explicó el actor a The Hollywood Reporter: "Nuestra relación es algo de lo que somos increíblemente protectores y queremos mantener lo más sagrado posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras".

Por ello, no es de extrañar que cada muestra de cariño público que se hacen, se convierte en toda una celebración por parte de sus seguidores. Prueba de ello han sido las declaraciones que quien diera vida a Spiderman diera al pódcast Wondery Smartless: "Tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida. Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú".

Para él, su relación es una de las mejores cosas que tiene en la vida. "Puedes compartir tus experiencias y todo ese tipo de cosas, y eso vale su peso en oro", explicaba sin dejar de tener buenas palabras hacia su pareja.

El amor sin límites que Tom siente por Zendaya comenzó mucho antes de conocerla, pues, como así ha confesado, era su amor platónico de la infancia. Un sentimiento que creció aún más al conocerla: "Estoy feliz y enamorado. Probablemente, hacer una película juntos definitivamente ayuda cuando los personajes se enamoran; puedes desdibujar un poco las líneas".

La dinámica entre ellos es divertida, y de hecho, una de las cosas que más les unen son su sentido del humor y su gusto por los memes: "Ella me envía demasiados, es como, no puedo seguir el ritmo. Elimino mi Instagram durante días. Lo descargo para publicar y luego tengo que revisar mis mensajes, y tendré cientos y cientos y cientos de cosas de ella".