Carme Chaparro revela las inseguridades que ha arrastrado "toda una vida" por su físico: "Era la gordita de la clase"

Carme Chaparro lleva la mitad de su vida presentando los informativos de Telecinco. Desde sus inicios, la periodista, y también escritora, ha sido el altavoz de muchas situaciones e injusticias sociales. Por lo tanto, la autora de Delito, desde su posición como referente, ha querido visibilizar un problema social que tienen muchos jóvenes y que ella arrastró durante toda su adolescencia: la apariencia física.

La veterana de Mediaset ha confesado que su cuerpo y su peso han sido su mayor inseguridad desde su juventud. Ahora, con 50 años y un largo recorrido profesional detrás, ve las cosas de una forma diferente. Una historia de superación personal y unas imágenes de su pubertad que nunca antes se había planteado hacer públicas, caracterizan los últimos posts de la comunicadora en su perfil de Instagram.

"Quizá no debería subir esta foto. Soy yo, en plena adolescencia, peleada con mi cuerpo y mi peso, con mi pelo rizado y rebelde, con la autoestima por los suelos", comienza escribiendo Chaparro. Ella siempre se ha considerado "la gordita de la clase" y "la empollona de la clase que se refugiaba en los libros". Pero este pensamiento, según cuenta, cambió en la veintena.

"La sensación de no ser nunca suficiente (suficientemente guapa, suficientemente delgada, suficientemente alta, suficientemente lista) de alguna manera se arrastra toda la vida", lamenta Carme. Pero también ha dejado claro su espíritu de superación: "¡Le diría tantas cosas a esa chica!".

"No dejéis que nunca nadie os haga creer que no sois suficientes. Porque cada uno de vosotros sois únicos y maravillosos", ha sido el mensaje final con el que la periodista ha zanjado el texto de su publicación. Seguidamente, ha hecho pública otra imagen de diez años después, cuando entró a trabajar a Telecinco: "Seguía creyéndome demasiado gorda, demasiado fea, demasiado poco agraciada y demasiado poco lista para todo".

La escritora entró con 24 años a presentar la desconexión en catalán de los informativos de la cadena, aunque aún por esa época le invadían los pensamientos negativos: "¡Cuántas veces habré dicho que es que no tenían a nadie más y yo ya estaba allí de redactora y era la opción más fácil!". Y es que según la periodista "te hacen pensar así". Carme también ha lanzado un mensaje de fuerza a sus seguidores, para que no les suceda lo mismo que a ella: "No os dejéis. No dejéis a vuestros hijos ni a vuestras hijas".

Pronto su público se ha identificado con ella. Un usuario de Instagram ha confesado haber tenido las mismas inseguridades que aquella chica "empollona" de la escuela: "Y yo, en el pupitre de atrás, sintiéndome igual de lo que describes, pero en chico, entreteniéndome escondiendo un bolígrafo Bic en tu melena. El éxito es haber pasado por allí y salir reforzados de esas experiencias".

Otra usuaria ha reflexionado acerca de lo diferente que es la "imagen que tenemos de nosotros mismos" de cómo el resto del mundo nos ve: "Recuerdo cuando era una simple becaria de documentación en informativos de Telecinco. Te veía a lo lejos y me parecías una mujer guapísima, inteligente y supersegura de sí misma, y pensaba: '¡Cómo me gustaría ser ella!'".