Rayden 'compara' a Pablo Motos con Rubiales por su forma de tratar a las mujeres y revela un velado aviso de 'El Hormiguero'

El rapero David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, se ha mostrado siempre crítico con el programa conducido por Pablo Motos. Sus opiniones se unen a las de Rigoberta Bandini y a la de otros artistas que han denunciado el "abuso de poder" del presentador y sus comportamientos "machistas" con las invitadas de El Hormiguero.

El año pasado, Rayden modificó la letra de una de sus canciones durante un concierto para visibilizar su descontento con el conductor del programa. "No me creo ninguna palabra cuando preceden al 'pero' ni mucho menos si van iniciadas con un 'yo no soy' primero. Yo no soy machista, racista, homófobo, pero... pero luego se enfadan si les retratan como Pablo Motos en El Hormiguero'", cantó el artista.

A raíz de este gesto nacieron los conflictos entre el programa de Antena 3 y el rapero. El cantante de Matemática de la carne ha contado cómo fue la confrontación que tuvo con uno de los colaboradores del show en su Instagram. "Me llamó una de sus hormigas por teléfono (adivinad cuál). Intentaba justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa alegando que eran errores puntuales y que, por ejemplo, cuando Sergio Ramos fallaba un penalti no se le echaba toda la gente encima", comienza explicando Rayden por Instagram.

"Terminó su relato avisándome de que no me convenía convertirme en el enemigo público número uno del programa", añade el joven. Esta anécdota llega a redes sociales en un momento clave: días después del beso no consentido que, Rubiales, presidente de la Federación española de Fútbol, dio a la jugadora Jenni Hermoso cuando el equipo se convirtió en líder del mundo en su categoría.

"De aquellos motos, estos rubiales"

El rapero ha comparado a estas mujeres como "modelos a seguir" para muchas niñas y ha lamentado la imagen que se les ha quedado a Jenni después del momento del polémico beso: "Se vio empañada por otro narcisista que puede hacer uso de su poder y estatus para abusar con total impunidad".

Rayden ha aprovechado la publicación para lanzar un claro mensaje: "A ver si lo que va a ocurrir es que la mujer pase de ser 'mujer objeto' para ser el sujeto y centro del relato... De aquellos motos, estos rubiales. Y así nos crecen los enanos. Y así nos luce el pelo."

Muchas caras conocidas de ambos mundos, el fútbol y la música, han aplaudido las palabras del rapero. "Se puede decir más alto pero nunca más claro. Gracias, amigo mío, por ser un eterno aliado y por ser un ejemplo de empoderamiento", ha apuntado la artista Ruth Lorenzo. "Bravo, y la frase de aquellos motos estos rubiales", ha comentado el exfutbolista Borja Fernández en la publicación de Rayden.