Moreno acusa a Sánchez de cruzar una "línea roja" con Bildu en Pamplona y reclama un "liderazgo moral" en el PSOE

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la política nacional se volvió a colar este jueves en el Parlamento andaluz, donde el PP y el PSOE protagonizaron un duro cruce de acusaciones con las mociones de censura de unos y otros de fondo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reprochó al líder socialista, Juan Espadas, el acuerdo de su partido con Bildu para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona; al tiempo que el también portavoz del PSOE en el Senado aludió a las mociones de censura en algunos municipios andaluces en virtud de los pactos entre el PP y Vox.

"Qué caro le ha salido a España que Pedro Sánchez pierda las elecciones", ha sentenciado Moreno, que considera que el presidente del Gobierno ha cruzado una "línea roja" con Bildu que "decía que jamás iba a superar", y "ha roto un discurso estratégico y profundo del Partido Socialista de Euskadi" con la moción "simplemente por ceder la Alcaldía a Bildu y por cumplir una vez más con el acuerdo de ambición de Sánchez para la Presidencia del Gobierno".

El presidente andaluz se ha preguntado también "cuántas cosas más" habrá en los acuerdos firmados por el PSOE con los partidos independentistas que "aún no sabemos". Y ha reiterado que en los 45 años de la Constitución española "ningún presidente ha hecho un monumento tan grande a la mentira como Pedro Sánchez".

Además, el líder del Ejecutivo andaluz ha considerado que "alguien en el PSOE debería asumir un punto de liderazgo moral" para "recuperar" el partido de "centro izquierda que necesitamos en España", una formación "sensata, razonable y constitucional", toda vez, ha manifestado, que el PSOE que "yo he conocido y admirado, y al que he tenido respeto, ya no existe".

En este punto, el popular ha asegurado que su Gobierno es el único que ahora ostenta "banderas" que "hasta hace poco eran exclusivas de la izquierda", como las de el "progresismo, la igualdad y la solidaridad".

Por su parte, Espadas ha afeado a Moreno las mociones de censura que el PP y Vox han impulsado en Mijas (Málaga) y Arenas del Rey (Granada), por lo que ha pedido al presidente que "no hablemos de mociones, porque las tiene usted muy cerca y ni siquiera es capaz de defenderlas".

En respuesta, Moreno ha rechazado estas comparaciones al considerar que los miembros de Bildu son "herederos de una banda terrorista que hizo mucho daño y mucho sufrimiento a su pueblo" y una formación que "no colabora en el esclarecimiento de muchos asesinatos" de ETA.