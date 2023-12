Abascal se reafirma y matiza su expresión de colgar por los pies a Sánchez: "No tengo que pedir perdón, es una expresión coloquial"

Este jueves, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido una entrevista para el programa de Telecinco, La Mirada Crítica. En su intervención ha reafirmado su postura sobre su expresión sobre colgar a Sánchez por los pies. "No tengo que pedir perdón, es una expresión coloquial de la lengua española", ha explicado al respecto.

En esta misma línea, cargando contra el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha matizado que no tiene por qué pedir disculpas: "Yo no soy Feijóo, no ando pidiendo a la izquierda por nada, no voy voluntariamente a la hoguera política y mediática".

En el marco de sus relaciones con líder de la posición, también le ha criticado por postura respecto al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. "Hemos ofrecido una respuesta al golpe y su respuesta ha sido un pacto de las comisiones con el PSOE".

Al hilo sobre las comisiones mixtas, Abascal ha afirmado que, a pesar de que el PP tenía mayoría con su formación, lo que ha hecho "es pactar con Sumar y PSOE". Preguntado por el palpable distanciamiento entre ambas formaciones, ha asegurado que seguramente haya "mucha gente interesada en que la relación se rompa".

En relación al resto de comunidades donde gobiernan junto al PP, ha comentado que también hay tiranteces que entran dentro de lo normal: "Una cosa es lo que está haciendo Feijóo y otra lo que están haciendo los líderes del PP donde gobernamos juntos, donde hay tiras y aflojas, pero donde ser respeta los deseos de Vox". Preguntado, además, por una posible ruptura con los populares, no ha dudado: No vamos a tomar una decisión a lo loco para castigar a Feijóo".