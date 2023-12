Todas las veces que Sánchez, Chivite o Saiz dijeron que no darían a Bildu la alcaldía de Pamplona... antes de entregársela ahora

Hace sólo un mes, Sánchez presumía de que UPN gobernaba Pamplona gracias a que el PSOE no daba sus votos a Bildu.



Una vez que ha conseguido ser investido y no hay elecciones españolas a la vista, ahora da sus votos a Bildu.



No tiene vergüenza. pic.twitter.com/3QBnSgMM9N