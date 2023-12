Planes para el fin de semana: del teatro a los videojuegos, de Escocia hasta Kenia en un mundo expandido

Teatro. 'Los gestos', última creación de Pablo Messiez

Si hay un autor que nos lleva por terrenos teatrales no convencionales, en una búsqueda incesante por hallar la esencia que conforma el hecho representativo, ese es Pablo Messiez. Después de haber obtenido el refrendo del público, los elogios de la crítica y numerosos premios, con su último montaje, La voluntad de creer, ahora nos ofrece un nuevo tramo de ese camino fructífero: Los gestos, bajo el amparo del Centro Dramático Nacional. Se trata de una coproducción con Teatro Kamikaze.

Fernanda Orazi y Emilio Tomé protagonizan nuestra recomendación teatral, 'Los gestos' Luz Soria

En el escenario del Teatro Valle-Inclán, cinco personajes se desenvuelven en una propuesta desconcertante y estimulante, en la que no deben buscarse las consecuencias y efectos de una narración lineal. La pieza está sustentada en las unidades mínimas de expresión, los gestos que todos repetimos y no son de nadie, porque no se sabe cuándo surgieron pero son la base de nuestra comunicación y también del teatro.

Todo parte de una función en ciernes, situada en un espacio desolado a medio camino entre una cafetería y un local de ensayos, que trata de componer un excelente Emilio Tomé. A través de un ventanal oteamos el paisaje de Roma, mientras asistimos a una serie de fragmentos de vida, un encadenado de retazos volátiles entre los que corre un aire impredecible. Pureza de personajes que ofrecen visiones alternativas, conflictivas, enriquecedoras. No falta el humor que surge en muchos casos de la extrañeza de las situaciones, de los arrebatos que parecen sufrir las cinco piezas de este puzzle.

El espectador debe acudir a esta función despojándose de los rudimentos que han conformado nuestra visión tradicional del espectáculo teatral. Abierto a dejarse seducir por la música de Mina, que recorre el tiempo desde que uno llega al teatro y se encuentra a Nacho Sánchez absorto en sus pensamientos, entreabriendo esos ojos tan particulares que posee, minutos antes de la hora de inicio, hasta que finalmente todo quede en la oscuridad. Los días que parecen transcurrir en esa gestación teatral vienen marcados por la aparición decidida de un pianista, el único que tiene claros sus objetivos en este sabroso desaguisado: que le paguen lo que le deben por hacer su trabajo, mientras deambula desde Bach hasta Schumann. También el sentido común surge de Topacia -divertida y entrañable Fernanda Orazi- como hilo que nos mantiene anclados a la realidad de este juego.

Saludos de los actores tras una representación en el Teatro Valle-Inclán Adolfo Ortega

Hay que destacar las interpretaciones excelentes de Elena Córdoba, Manuel Egozkue, Fernanda Orazi, Nacho Sánchez y Emilio Tomé, muchos de ellos habituales en esta trayectoria que traza Messiez por su universo, que es también el nuestro. ¡No se la pierdan!

Cuándo y dónde: hasta el 14 de enero | Teatro Valle-Inclán

Ballet. 'La Sylphide' por la Compañía Nacional de Danza

La Compañía Nacional de Danza ha vuelto al Teatro de la Zarzuela días atrás y estará hasta el domingo 17 con un precioso montaje de La Sylphide, el ballet más antiguo del periodo romántico que aún se mantiene activo en el repertorio internacional. Se desarrolla en tierras escocesas y consta de dos actos breves y deliciosos que hacen de estas funciones un plan de ballet clásico inigualable.

Nuestro plan de danza clásica para este fin de semana es 'La Sylphide' por la Compañía Nacional de Danza Alba Muriel

En el primer acto asistimos a los preparativos de una inminente boda entre el joven James y su prometida Effy, en el interior de una típica casa de la campiña escocesa. Todo se ve truncado por la aparición turbadora de Sylphide, un ser angelical y etéreo con alitas incluidas, que deja boquiabierto al prometido, hasta el punto de salir despavorido tras esa delicada muchacha, al poco de desperezarse de la siesta que duerme en un sillón. No duda en plantar a su amor casi en el altar, dejando a la novia con la cara que podrán imaginar. Un lance parecido hemos conocido recientemente, protagonizado por un matador de toros de apellido Ortega.

El vestuario típico escocés, donde destacan las faldas masculinas (kilt), da paso a los tutús románticos, faldas largas de tul blanco que luce un nutrido número de acompañantes de Sylphide, en el entorno misterioso de un bosque. Se dice que son hermanas todas ellas, lo cual parece realmente una proeza de la madre que las engendrara. Entre medias, se inmiscuye una bruja llena de resentimiento, Madge, que con sus maldiciones y conjuros mueve los hilos de una acción que se sigue con mucha facilidad e interés por parte del respetable. Un ballet elegante, vistoso, adecuado para iniciar a los más pequeños en esta maravillosa disciplina artística -participan en escena varios niños con brillantez- y bellísimo para los que ya no lo son.

Ambientación escocesa en la producción de 'La Sylphide', en el Teatro de la Zarzuela Alba Muriel

La Sylphide, se estrenó el 12 de marzo de 1832 en la antigua Ópera de París Le Pelletier y ese ballet inspiró la versión del mismo nombre de August Bournonville que vemos en escena. Alcanzó gran popularidad en Madrid desde 1842, llegando a representarse alternativamente en dos teatros madrileños: el Teatro del Príncipe y el Teatro del Circo.

Para la ocasión, nuestra compañía ha contado con la reputada maestra de ballet danesa Petrusjka Broholm, presencia muy pertinente puesto que, tanto el autor de la coreografía, Auguste Bournonville, como el compositor de la música, Herman Severin Løvenskiold, fueron también originarios de Dinamarca

Papel principal en 'La Sylphide' a cargo de Yaman Kelemet Alba Muriel

Todas las funciones de La Sylphide en el Teatro de la Zarzuela están incluidas en el programa joven del INAEM y en el Bono Cultural del Ministerio de Cultura. ¡Anímense, jóvenes!

Cuándo y dónde: del 7 al 17 de diciembre | Teatro de la Zarzuela

3. Exposición. 'Mundos expandidos' en Espacio Telefónica

Espacio Fundación Telefónica sigue acercándonos al mundo virtual que nos envuelve cada día más, a través del conocimiento de la técnica que propicia esas nuevas realidades y las manifestaciones artísticas que se valen de ellas para encontrar expresiones originales. Todas esas conexiones facilitan nuestra reflexión sobre las implicaciones que conllevan estos avances, si es que realmente podemos calificarlos así.

Experiencias interactivas e inmersivas en Espacio Telefónica Adolfo Ortega

La exposición se desarrolla a través de 80 piezas, entre las que se encuentran objetos históricos de los siglos XVIII y XIX, instalaciones inmersivas, videojuegos, aplicaciones de realidad aumentada y reflexiones sobre el metaverso de diversos artistas nacionales e internacionales. Se trata de una exploración de los antecedentes de nuestra pulsión por habitar mundos simulados y la relación actual entre la realidad física y la realidad virtual, así como algunas de sus implicaciones éticas y filosóficas, legales, sociales y económicas.

Mundo expandido comienza con la obra interactiva 10.000 ciudades en movimiento, iguales pero diferentes (2010) del artista Marc Lee, que permite visualizar datos obtenidos en tiempo real en redes sociales, desde cualquiera de las miles de ubicaciones observadas en un mapa mundial interactivo. Más adelante, los inicios del concepto inmersivo pueden vislumbrarse en las primeras obras pictóricas que emplean la perspectiva geométrica en el siglo XV, de la mano de Filippo Brunelleschi, quien perseguía plasmar un espacio tridimensional en la superficie de un cuadro.

Otro mundo en construcción es una sección que abre un ámbito en torno a la dimensión espacial de los mundos virtuales y la importancia de los videojuegos como hacia el metaverso y el internet 3D en las próximas décadas. Los videojuegos no han dejado de ofrecer gráficos de mayor calidad, entornos cada vez más realistas e incluso la posibilidad de construir el escenario en el que se desarrolla el propio juego. Otras implicaciones de estos avances técnicos encuentran destino en la medicina, lo cual ya está ofreciendo una mayor calidad asistencial y soluciones a enfermedades que hasta ahora resultaban más inaccesibles.

La exposición de Espacio Telefónica propone actividades para público familiar a través del Taller Urbanistas del Pixel, dirigido a niños de 6 a 12 años acompañados de adultos, los días 14, 21 y 27 de enero; 3,17 y 25 de febrero; 2,10, 17 y 24 de marzo y 7, 13, 21 y 27 de abril. Conviene reservar con tiempo para no perdérselas.

Una de las visitas guiadas por la exposición 'Mundo expandido' Adolfo Ortega

Para público general, son muy recomendables las visitas comentadas con reserva en la web de Espacio, los martes y viernes a las 12 y 17 horas y los sábados y domingos a las 11:15 horas. Estas visitas cuentan con monitores que despliegan un entusiasmo realmente extraordinario, y suponen una incitación a disfrutar y reflexionar sobre este apasionante campo. ¡No se la pierdan!

Cuándo y dónde: del 23 de noviembre de 2023 al 5 de mayo de 2024 | Espacio Fundación Telefónica

4. Danza y performance. Festival Supernova

Nace estos días en la capital un nuevo festival, denominado Supernova, con la intención de dar a conocer las nuevas expresiones en danza y performance, prestando voz a las más rompedoras creaciones. Natalia Alvarez Simó, directora del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, presentó esta semana un programa compuesto por cinco propuestas muy atractivas que se desarrollarán hasta el domingo próximo. "Cinco piezas de mucha fuerza, reunidas bajo el nombre de Supernova, que serán como una explosión lumínica en el universo", según resumía la directora.

'The Disappearing Act' es una de las propuestas del Festival Supernova LuisCastilla

La primera de los artistas en comparecer será Janet Novas, premio Ojo Crítico, que presenta PROTO (SN1806), una pieza en la que abandona su tendencia a expresarse ella misma y en soledad sobre el escenario. En esta ocasión trasladará su universo a otros cuerpos -tres bailarinas-, construyendo su propuesta desde la voz, de modo que el sonido nos permita acceder a una entidad superior. (Esta actuación se llevó a cabo sólo el miércoles 13)

Óscar Bueno estrena Vientos, donde se moverá entre la performance y lo coreográfico. El autor pretende pintar un paisaje desde una especie de concierto. Será una pieza vocal ayudada por cuatro ventiladores, insistiendo en una búsqueda deliberada de la no especialización en las artes escénicas.

Candela Capitán ofrece en Death at the club una mirada a la generación de los millennials, un grupo social donde la conexión permanente enmascara, en ocasiones, una profunda soledad, incidiendo en fenómenos como el agotamiento.

Candela Capitán presenta una propuesta de danza y perfornance este fin de semana JULIAN BLUM

Yinka trabaja en danza desde 2014. Es originaria de Ghana aunque nacida en Londres y presenta su primera pieza en solitario, donde intenta paliar la invisibilidad de lo afro en la historia del flamenco. Josefina Gorostiza, por último, llega desde Buenos Aires. Defiende la idea de la danza como encuentro entre el goce y el sacrificio. Asistiremos a un cruce entre el techno musical y una selección de cantatas de Bach, lo profano y lo sacro, a partir de siete bailarines en el escenario.

En términos astrofísicos, una supernova es una explosión estelar que produce destellos de luz muy intensos durante varias semanas o meses, debido a la extinción de una estrella. En este caso, la idea es evitar la extinción, y que este fenómeno artístico tenga continuidad en ediciones anuales, y nos ilumine durante unos días dejando una impresión duradera. Programación completa aquí.

Cuándo y dónde: hasta el 17 de diciembre | Centro CondeDuque

5. Musical. 'Bailo bailo' recuerda a Raffaella Carrá

El espléndido Teatro Capitol, en pleno meollo de la Gran Vía, regresa al año 1973, cuando en televisión española todavía se medía la longitud de las faldas y la amplitud de los escotes que lucían las bailarinas de los programas de variedades. Bailo Bailo. El Musical se planta en aquella época y repasa todos los grandes éxitos de la cantante y presentadora de televisión Raffaella Carrá, que tanta popularidad alcanzó en nuestro país: En el amor todo es empezar, Adiós amigo, Fiesta, Caliente, caliente, y algunos más, todos recreados con un vestuario que parece conseguido en una tienda vintage de Malasaña y unas coreografías dignas de los programas de televisión en que Luis Aguilé sacaba aquellas corbatas.

El musical 'Bailo Bailo' recrea el ambiente de los años setenta en la televisión española Cedida

Para dar cobertura a todas esas canciones y números musicales, que despiertan recuerdos en los que las vieron desde el tresillo de casa o arrimados al brasero, se emplea la historia de María -interpretada por Lidia Fairén-, a la que encontramos en un avión, vestida de novia y con el ramo de flores entre las manos. Llora mucho pero, ojo, que es ella la que ha abandonado al novio en el altar. Volando de Roma a Madrid -este fin de semana todo parece una combinación de plantones, bailes y un toque italiano- hace buenas migas con una de las azafatas -Pepa Lucas- quien será la mejor compañía en sus pasos por nuestra ciudad. Después de toparse con el director de un show televisivo que interpreta Naím Thomas, entrará a formar parte del cuerpo de baile del programa donde la estrella es Rosabella, lo que desatará más conflictos.

El Teatro Capitol antes de iniciarse una de las funciones de 'Bailo Bailo' Adolfo Ortega

Nostalgia, aires setenteros, luces de colores y a recordar las letras 'sesudas' de aquellos grandes éxitos de Raffaella Carrá, una artista de los pies a la cabeza que siempre destacó por su simpatía y buen hacer. El que quiera hasta podrá comprarse una peluca rubia en la tienda de mercaderías que hay en el vestíbulo, para imitarla en las fiestas que se aproximan.

Cuándo y dónde: hasta el 21 de enero - Teatro Capitol

6. Circo. Una compañía keniana en el Teatro Pavón

Mighty Jambo Artists despliegan sus malabares circenses en el Teatro Pavón Cedida

No solemos asociar el mundo del circo con el continente africano, pero lo cierto es que la compañía Kenia Mighty Jambo está dispuesta a mostrar esa conexión sin dificultad, más allá de las que tendrán que solventar, con sus acrobacias y equilibrios, en el espectáculo que nos ocupa.

Los kenianos animarán la programación navideña del Teatro Pavón con Greedy on Christmas Day (Un avaricioso en el día de Navidad), un espectáculo familiar que reivindica la vida en comunidad. Este montaje recrea la vida de los Massai y su lucha por la supervivencia de una forma ritual y muy africana, trasladando al espectador a la tribu keniana con sus vestuarios, su historia y la música.

Circo procedente de Kenia es nuestra propuesta para toda la familia este finde Cedida

La compañía realiza su tercera gira en España y, en esta ocasión, hace un viaje por la existencia de una persona que se vuelve codiciosa y olvida la Navidad y la importancia de vivir en comunidad. Una cultura que huye del individualismo, con un espectáculo lleno de vida.

Mighty Jambo es una organización benéfica, cuyo objetivo principal es desarrollar el campo del arte y la cultura en Kenia. Comenzó en 1995 como un grupo acrobático conocido como Mighty Jambo Acrobats. Como compañía cobró forma hace 12 años y tiene actualmente su sede central en Nairobi.