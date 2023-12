El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 199.120 millones de euros para los presupuestos de 2024

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el techo de gasto del Estado y los objetivos de estabilidad de todas las administraciones públicas del país, un paso previo imprescindible para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2024, cuya elaboración arrancó oficialmente a finales de noviembre.

El límite de gasto no financiero del Estado se situará en 2024 en 199.120 millones de euros. Una cifra que incluye los fondos europeos de recuperación y que implica un incremento del 0,5% en comparación de la cuantía fijada para 2023. Esto quiere decir que el Gobierno no podrá gastar en 2024 más de esos casi 200.000 millones de euros de referencia, una cifra que no incluye el pago de intereses por la deuda pública ni las transferencias a las comunidades autónomas por el sistema de financiación autonómica.

Si se descuentan los fondos de recuperación —que solo se pueden emplear para proyectos que cumplan unos requisitos concretos—el techo de gasto se sitúa en 189.215 millones, 16.150 millones más que en 2023 (un 9,3%). No obstante, buena parte de esos 16.150 millones de euros que podrá gastar de más el Ejecutivo el año que viene están ya comprometidos. De ellos, al menos 4.746 millones se irán a abonar las subidas salariales de los empleados públicos estatales y otros 7.647 millones se irán a sufragar gasto adicional en pensiones contributivas, la mayor parte debido a la revalorización con el IPC.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que se trata de un límite de gasto "realista" y que permitirá "continuar con las políticas de modernización de la economía". Además, Montero ha señalado que el Gobierno se ha reservado un margen para mantener o prorrogar algunas de las medidas anticrisis si fuera necesario, una decisión que en todo caso se adoptaría a finales de mes cuando haya más datos de precios disponibles.

"No hemos agotado la totalidad en el techo de gasto de capacidad que teníamos según el Plan Presupuestario comprometido con Bruselas. Hemos sido muy prudentes respecto a la presupuestación para que nos permita mayor holgura para poder abordar alguna medida prioritaria que tengamos que seleccionar", ha agregado la ministra de Hacienda.

Tras aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad para toda la administración pública, el Gobierno debe presentarlos al Congreso y el Senado y debe recibir el visto bueno de ambas cámaras. Se da por hecho que el Partido Popular usará su mayoría absoluta en el Senado para vetar las dos iniciativas.

Habrá más información...