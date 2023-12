Montero quiere esquivar el veto del PP a los Presupuestos aplicando los objetivos de estabilidad remitidos a Bruselas en abril

La ministra de Hacienda parece haber dado con la tecla para desactivar un más que posible veto del PP en el Senado al techo de gasto imprescindible para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024. La vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, reveló este lunes que si la Cámara Alta rechaza los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno, se aplicarían en su lugar los que se remitieron a Bruselas el pasado abril. Así lo asegura un informe de la Abogacía del Estado que obra en poder de la ministra. De esta forma, el Gobierno podría salvar uno de los grandes escollos que dificultaban la tramitación de los presupuestos para el año que viene.

El Gobierno inició hace tres semanas la tramitación de las cuentas públicas con un importante obstáculo en el camino. La mayoría absoluta del PP en el Senado amenazaba con tumbar los objetivos de estabilidad —el límite legal de déficit en el que pueden incurrir el Estado, las CC AA y las entidades locales—. La senda de estabilidad es un paso previo imprescindible para sacar adelante las cuentas públicas. Pero, a diferencia de lo que ocurre con otras iniciativas legislativas procedentes del Congreso —que el Senado puede vetar pero después la Cámara Baja puede desbloquear en segunda ronda—los objetivos de estabilidad requieren también del sí de la Cámara Alta.

Sin embargo, Hacienda interpreta que ante un veto a los límites de déficit se aplicarían automáticamente los objetivos de estabilidad que el Gobierno remitió a la Unión Europea el pasado abril en el Programa de Estabilidad. De esta forma, el Ejecutivo podría seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos incluso sin una senda de estabilidad actualizada y refrendada por las Cortes. Si se demuestra que esta interpretación de la norma es cierta, el Gobierno se evitaría tener que reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para suprimir el veto del Senado. Un proceso engorroso y complejo que dilataría todavía más el proceso presupuestaria.

Además, el Gobierno juega con otra baza para presionar al PP para que no utilice su veto en el Senado. Y es que los objetivos de déficit que se remitieron a Bruselas en abril son más severos para las comunidades y corporaciones locales que los que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros. Siguiendo esa lógica, si el PP vetase los objetivos del Ejecutivo, los gobiernos autonómicos —12 de ellos con presencia popular— verían reducida su capacidad de gasto. "El PP estaría tirando piedras sobre su propio tejado", resumía María Jesús Monero.

Esto es así porque la senda del Programa de Estabilidad obliga a los gobiernos autonómicos a cerrar sus cuentas en equilibrio y a los entidades locales en un superávit del 0,2% sobre el PIB. Sin embargo, la propuesta del Gobierno sitúa el límite en el 0,1% del PIB para las CC AA y en el 0% para las corporaciones locales. Si el límite de déficit permitido se estrecha, también la capacidad de gasto.

De igual modo, Montero ha afirmado que la hipótesis de que sin objetivos de estabilidad no hay Presupuestos Generales del Estado es un arma de doble filo para las comunidades. Si esto fuera así, ha señalado, los presupuestos de las comunidades autónomas "serían ilegales", al haberse aprobado sin objetivos de estabilidad. "Si el gobierno no puede aprobar objetivos de estabilidad se caen los presupuestos de todos los subsectores", señalaba Montero. "Si ellos juegan a torpedear los presupuestos no les voy a acompañar en ese juego", ha añadido.

Montero ha reprochado a las comunidades gobernadas por el PP que hayan votado en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de unos objetivos de estabilidad que son más favorables que los que se les aplicarían si no hay acuerdo en el Senado. No obstante, ese voto negativo no será un obstáculo para que el Gobierno apruebe este martes en Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para el Estado.