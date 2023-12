Nacho Palau desvela cómo están llevando sus hijos su recaída en el cáncer

Nacho Palau se enfrenta a un momento difícil en su vida personal tras sufrir una recaída en el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el verano pasado, poco después de Supervivientes. A pesar de haber anunciado su recuperación en marzo, unos meses más tarde revelaba que se lo habían vuelto a diagnosticar.

A la espera de los resultados, la incertidumbre en torno a su salud es una de las mayores preocupaciones para Nacho. "Estoy operado de una metástasis inguinal del cáncer de pulmón, pero aún no tengo resultados. No sé cómo estoy, cómo me va", ha explicado en De viernes.

Sus hijos, Ivo y Telmo, de 12 años, conviven con él y están acompañándole en esta situación y e han convertido en un gran apoyo para Palau. Aunque ven a su padre cada vez más cansado, el escultor ha asegurado que intentan cuidarle todo lo posible. "Me ven mucho tiempo tirado, cansado... es difícil", ha sostenido.

"Mis hijos lo llevan bien, me cuidan muchísimo la verdad. Estoy muy orgulloso de cómo lo están llevando. Sé que es más duro de lo que parece", ha añadido al elogiar la fortaleza y la manera de sobrellevar la situación de sus hijos.

En este sentido, ha destacado que incluso han llegado a hacer bromas para aliviar la tensión: "Con la quimio me daba muy mala leche y de repente me pongo a chillar y mis niños me decían 'Es la quimio, papá, lo sé, es la quimio'".

La nueva recaída ha llevado a Nacho a reflexionar sobre el impacto en sus hijos en caso de su ausencia, replanteándose cómo será recordados por sus pequeños. "Con todo esto de la serie de Miguel... no quiero que me vean como un sumiso, me quiero plantar" ya que "Miguel es una persona muy autoritaria".