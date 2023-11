La confirmación de la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra llegó este fin de semana por sorpresa, tras meses en los que su relación era un secreto a voces pero ellos no lo desvelaban. Sin embargo, después de que el colombiano lo dijera a la prensa, ahora la catalana también ha hablado alto y claro sobre su actual situación sentimental.

La cantante se pronunció primero con los medios de Perú, donde estaba por su gira por Latinamérica, pero simplemente aseguró que son "superamigos" y se llevan y se seguirán llevando "superbién".

Pero este jueves, en su regreso a Madrid, ha hablado más explícitamente sobre el tema con Europa Press, pues la triunfita no ha tenido reparos en conversar sobre las palabras de Yatra, sobre los chicos con los que se la relaciona o sobre sus lágrimas sobre el escenario.

El pasado domingo, Aitana se echó a llorar durante su concierto en Bogotá, Colombia, país natal del que ahora es su ex, por lo que muchos relacionaron este momento con la ruptura. Aun así, ella lo ha negado: "Yo lloro mucho, literalmente en todos los conciertos he llorado. No es nada nuevo. Hay días buenos y días malos, me ha pasado desde que nací".

La intérprete de Las Babys ha reiterado que, si durante todo este año no ha dado declaraciones sobre su vida personal, ahora no lo iba a hacer. Pero los periodistas le han preguntado sobre el colombiano igualmente, a lo que ella ha contestado: "Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos. Es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo".

"¿Te duele que lo haya comentado él?", le ha preguntado la reportera. "No, por favor, tranquilamente. Somos superamigos y eso está superbién", ha reaccionado ella. "(Sus declaraciones) me parecieron superbién, faltaría más".

También le han dicho que se comentaba que ella esperaba tener una segunda oportunidad, algo con lo que ella se ha reído: "Qué morro tenéis, cómo os gusta sacar cosas. Yo estoy muy bien, estoy superfeliz".

"Estoy superenfocada en mi trabajo y en la gira. Tengo Wizink el martes, el tercero, y voy a anunciar algo superguay, ya veréis, os va a gustar mucho", ha añadido. Quizá se refiera al videoclip de Ella bailaba, del que ya ha mostrado un adelanto.

Además, aprovechando su presencia, le han preguntado por la información que la relacionaba con Rels B y con Carlos Alcaraz, ante lo que ella ha respondido con ironía: "Y con 50 más, ¿no? Porque he visto como 50 más por ahí. Bueno, supongo que viene la época en la que me conseguís un novio cada día. Eso va a ser muy gracioso".