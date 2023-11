Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: "Los dos estamos solteros, cada uno viviendo su propio camino"

En todo este tiempo no se han pronunciado para confirmar su relación, aunque sí se han mostrado más que cómplices en las fotos robadas de las revistas. Sin embargo, tras los rumores de ruptura, Sebastián Yatra ha revelado que Aitana y él ya no están juntos.

Poco después de la ruptura de la catalana con Miguel Bernardeau en diciembre de 2022 comenzó a elucubrarse sobre la posibilidad de un acercamiento al colombiano, al cual conoció en 2017 en su visita a la Academia de OT.

Tras meses de rumores, finalmente fue en verano cuando las fotos dejaban entrever un secreto a voces: Aitana y Sebastián Yatra estaban juntos. Viajes a Miami en los que ambos se alojaban en la casa de él, escapadas en las que se dejaban ver muy cómplices y conciertos de él en los que ella estaba entre el público, y viceversa.

Sin embargo, esta relación que nunca fue confirmada por ellos ha terminado, pues la ruptura sí la ha confirmado el intérprete de Tacones rojos tras semanas en las que se hablaba de una posible crisis entre ambos.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada uno viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", declaró el artista al programa Tras los famosos de la cadena mexicana Canal 6.

Lleva hablándose del fin de esta relación desde hace semanas, y esta ruptura podría haber llegado recientemente, pues en octubre se pudo ver a Sebastián Yatra disfrutando en un concierto de Aitana en Valencia.

Aun así, ahora son más reveladoras las últimas apariciones de la triunfita, que, con motivo de su concierto el pasado viernes en México, fue preguntada por el mismo programa sobre si el colombiano era uno de sus grandes apoyos en la gira: "El que me acompaña siempre es mi padre. Yo a Sebastián lo admiro mucho y es lo que os digo, hoy estoy aquí para reconocer mi carrera y para mí eso es lo importante".

Las lágrimas de Aitana en Colombia

Este domingo, Aitana actuó en Bogotá, capital de Colombia, país natal de su ex, y se echó a llorar antes de cantar The Killers: "Mi padre, antes de salir al show, me ha empezado a decirme un montón de frases superbonitas que estaba viendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Y yo le decía 'papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal', porque hoy emocionalmente no estoy tan bien".

"No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y eso es lo bonito de ella", dijo antes de cantar.