Aitana se echa a llorar en mitad de su concierto en Bogotá: "Hoy no estoy tan bien emocionalmente"

Tras su concierto del viernes en Ciudad de México, Aitana Ocaña ofreció este domingo su segundo concierto en Latinoamérica, en concreto, en Bogotá (Colombia), un show en el que buena parte de su actuación se centró en su último disco, Alpha. La cantante se mostró muy entusiasmada con el recibimiento de los fans, tanto que incluso aprovechó para sincerarse y soltar alguna lagrimita.

"Llevo tres canciones y ya puedo decir que es uno de los mejores públicos que he tenido", fueron las primeras palabras de la catalana por el apoyo y la cantidad de gente que conocía las canciones del nuevo álbum. Incluso se animó a cantar la canción + con la bandera de Colombia a sus hombros.

La artista interpretó en el Movistar Arena, al que acudieron 14.000 personas, canciones que han sido clave en su ascenso meteórico a la fama, como Tu foto del DNI, Vas a quedarte o Mon Amour. Y también hizo gala de su tercer álbum, publicado el pasado mes de septiembre, del que entonó las 15 canciones que lo componen, entre las que se encuentran Los Ángeles o 2 extraños.

Aitana en su concierto en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia). Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Durante el concierto, Aitana se abrió en cuerpo y alma frente al público, y lo hizo justo antes de interpretar The Killers, tema muy importante en el disco que es el primero compuesto al 100% por ella.

"Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer", comenzó explicando. "Mi padre, antes de salir al show, me ha empezado a decirme un montón de frases superbonitas que estaba viendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Y yo le decía 'papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal', porque hoy emocionalmente no estoy tan bien".

"No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y eso es lo bonito de ella. Y de eso va esta canción", declaró, antes de empezar a cantarla.

La visita a Colombia sirvió a la artista de 23 años para darse a conocer aún más en el país de origen de su actual pareja sentimental, el también cantante Sebastián Yatra, a quien conoció en 2017.

No obstante, Las dudas y Corazón sin vida, las dos producciones en las que hubo una colaboración entre Aitana y Yatra, no se escucharon sobre el escenario de un Movistar Arena repleto de un público muy animado para el que la cantante no se reservó nada.