Descubren una cuenta alternativa de Aitana Ocaña en Instagram donde desarrolla una nueva faceta

La cantante Aitana Ocaña ha descubierto una nueva pasión que nada tiene que ver con lo musical, pero que a la vez está muy ligada a su carrera como artista internacional que se ve obligada a viajar, ya sea por giras o por promoción.

Fans de la cantante descubrieron que Aitana ha abierto una nueva cuenta, llamada @delespacioazulelectrico, en la que la artista asegura que va a dedicar al arte de la fotografía. "Hola, me llamo Aitana y me está gustando hacer fotos de mis viajes", dice la descripción de la cuenta.

En el nuevo perfil atribuido a Aitana, se pueden ver una serie de fotografías en blanco y negro, por el momento todas dedicadas al periplo de la cantante por México y en esas estampas se reflejan distintas facetas del país norteamericano.

La cantante ejerce como fotógrafa, pero también como modelo y mira a la cámara misteriosa mientras posa frente a obras de Frida Kahlo, altares de muertos y otros objetos populares de la cultura mexicana.

En las imágenes también dedica una buena cantidad de retratos a Cosme, el padre de la cantante, que la ha acompañado en el viaje. Cosme dedicaba hace no mucho elogios de puro orgullo a su hija. "Esto no sale porque sí, por casualidad, por suerte, NO. Esto es el resultado de mucho trabajo de mucha gente, de día sí y día también, de cómo hacerlo de la mejor manera para ofrecer a todxs vosotrxs lo que os merecéis", decía en sus redes sociales el progenitor.

"Si se juntan las ideas, el trabajo, las ganas, la ilusión, la garra, la profesionalidad, la honestidad, la constancia, el sufrimiento y sacrificio, y por qué no decirlo, la inversión en pro del beneficio, pues entonces sale todo esto", añadía el orgulloso padre y ahora modelo de su hija.