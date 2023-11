El truculento villancico navideño de Leticia Sabater en el que es disparada, apuñalada y destripada mientras versiona 'Last Christmas'

Los caminos de Leticia Sabater son inescrutables y los argumentos de sus villancicos, también. La cantante y presentadora acaba de publicar el vídeo con su nueva canción navideña, Esta Navidad me comeré un pibón, en la que versiona la tranquila y dulce Last Christmas, de Wham!

El argumento es el siguiente, un Papá Noel decepcionado y con "baja por ansiedad", al que la gente "ha tratado muy mal porque ha subido todo", ordena a una semidesnuda en medio de la nieve Leticia Sabater que sea ella la que reparta los regalos navideños.

La cantante, sin miedo al frío y con un atuendo navideño no apto para menores de edad, se da a la tarea de entregar regalos, eso sí, mientras canta una tonadilla al son de Last Christmas, pero con una letra en la que afirma que para matar sus penas amorosas se "comerá un pibón".

El problema llega cuando los regalos de Leti, por algún motivo que no acaba de explicarse, no son nada bien recibidos. El primero lo entrega a un hostelero, que lo tira, para después romperle en la cabeza una botella, vacía para no desperdiciar wiski, y al segundo saca un revólver y le dispara en la cabeza.

Eso no detiene a Leticia, que sigue bailando alegre y dicharachera mientras canta penas de amor y da lecciones de superación a ritmo maquinero.

Tampoco le impide ser alegre el hecho de que una señora con rulos le clave unas tijeras, no que el dueño macarra de un barco la apuñale con saña viva. ¿Le duele? No lo sabemos, pero sí le provoca un arranque de rap, y el villancico se convierte en un fraseo al más puro estilo de Arkano.

Sus desgracias no acaban ahí, pues un boxeador que pase por la calle en calzones, mientras nieva, la recibe con un hacha, con la que la destripa. Pero que los intestinos fuera no te amarguen el día, ella sigue cantando alegre, porque sabe sobreponerse a las adversidades. "No lloraré tu fucking love, afirma", mientras bailotea.

Desde hace años Leticia Sabater publica cada verano y cada Navidad sus ya icónicos vídeos, que llegan a superar los 1,9 millones de El polvorron, los 2,3 millones de visualizaciones de 18 centímetros papi, o incluso los 7,5 millones de La salchipapa.

Mientras, la presentadora y cantante, da constantes recitales por toda España, donde sus fans se agolpan para ver shows en los que Leticia Sabater saca toda la artillería de sus canciones virales.