Primeras palabras de Aitana tras la confirmación de la ruptura con Sebastián Yatra: "Somos superamigos"

Sebastián Yatra anunció por sorpresa este lunes y ante los medios que tanto él como Aitana se encontraban solteros actualmente. Y unos días después ha sido la catalana quien se ha pronunciado al respecto.

En su primera vez en Perú por su gira Alpha Tour, la cantante ha sido entrevistada fugazmente por el programa Amor y fuego, de Willax Televisión, al cual ha dedicado unos instantes contestando a sus preguntas.

Después de contar todo lo que ha comido en Perú, el reportero le ha preguntado por lo que le ha aportado este 2023: "Cosas superbonitas, he empezado a hacer gira por Latinoamérica en recintos más grandes, he venido a lugares donde nunca había ido, así que estoy muy contenta y muy feliz y ahora me voy a dar un paseo, que si no no voy a ver nada del país y eso no puede ser".

"Estoy muy contenta y muy feliz", ha asegurado Aitana. El reportero ha aprovechado para preguntarle por su relación actual con Sebastián Yatra, momento en el que ha empezado a despedirse. "¿Te incomoda eso? Porque habló hace poco", le ha dicho el periodista.

"No, somos superamigos, nos llevamos superbién y nos seguiremos llevando muy bien", ha respondido ella. Además, ha corroborado las palabras del colombiano sobre que mantienen "una relación muy bonita".