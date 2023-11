Pérez de los Cobos, expresidente del TC, rompe su silencio sobre la amnistía: "Es todo un desafío al orden constitucional"

El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha roto este jueves su "perfil bajo" para denunciar en público el pacto de investidura de PSOE y Junts: "Siento que debo pronunciarme sobre esto, los acuerdos políticos en los que la ley de amnistía se enmarca constituyen todo un desafío al orden constitucional. La situación no admite silencio [...] sería un silencio cómplice".

Así se ha pronunciado Pérez de los Cobos durante una 'jornada frente a la amnistía: igualdad, libertad y dignidad' organizada este jueves en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, en la que han participado los magistrados eméritos del Constitucional Jorge Rodríguez Zapata y Andrés Ollero.

El magistrado formó parte del Tribunal Constitucional, tras ser propuesto por el Partido Popular, entre 2011 y 2017, y a partir de 2013 presidió el órgano. Desde que abandonó la corte de garantías, De los Cobos ha optado por no pronunciarse sobre asuntos relacionados con el TC, "por respeto a la institución" y por "evitar" que sus palabras interfirieran en la actividad del tribunal.

Sin embargo, el juez ha cargado este jueves con toda su artillería contra la proposición de ley que, más adelante, tendrán que valorar quienes ahora ocupan el órgano. Sobre la norma ha señalado que "tras haber leído la doctrina más solvente", asume que la medida de gracia no cabe en la Constitución en tanto que, "contrariamente a lo que sostiene la falaz exposición de motivos", la Carta Magna no otorga a las Cortes "un poder omnímodo". "Los ciudadanos podemos ejercer los derechos y libertades que no nos estén prohibidos, pero los poderes públicos solo pueden hacer lo que les está expresamente atribuido", ha indicado De los Cobos.

Según el magistrado, "amnistiar supone una invasión del Poder Legislativo en el ámbito del Poder Judicial, una ruptura de un principio tan importante como es el de la separación de poderes". Y no solo eso, ha afirmado, la amnistía socava también el principio de seguridad jurídica y el de igualdad. "No puede el Parlamento sobre la base de su cambiante percepción del interés general, imponerse sobre el principio de igualdad", ha aseverado.

El expresidente del Constitucional ha cargado también contra la "falaz" exposición de motivos de la proposición de ley, un caso claro de "excusatio non petita, accusatio manifesta". "Son tantos los esfuerzos por explicar la constitucionalidad del texto, que pone de relieve exactamente lo contrario", ha denunciado, para añadir después que el texto falsea "descaradamente" la doctrina del Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Venecia y el Derecho comparado.

Con todo, para el expresidente del tribunal de garantías la amnistía es solo "una pieza" de las muchas que incluye el pacto con Junts, "el más preocupante" de los alcanzados por el PSOE de cara a investir a Pedro Sánchez. La amnistía -"el primer pago de un pacto leonino"- parte de "la obscena asunción" del relato separatista en el acuerdo.

"Es la aceptación de que las actividades jurisdiccionales contra el independentismo han constituido procesos políticos. Hay que decirlo alto y claro: la llamada judicialización del conflicto catalán ha sido una manifestación de que nuestro Estado de Derecho ha funcionado y por ahora aún funciona, pues quien incumple la ley e incurre en graves responsabilidades debe responder por ello".

Durante su intervención, Pérez de los Cobos ha denunciado la "asunción" del marco de negociación establecido por los independentistas, "un marco negociador de cuyo cumplimiento va a depender la estabilidad del Gobierno de España". En este contexto, el magistrado ha hecho especial hincapié en el concepto de lawfare recogido en el pacto de investidura. Un término "deslegitimador de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia", ha denunciado.