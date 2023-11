Sánchez defiende la figura del 'verificador' en las conversaciones entre el PSOE y los independentistas: "Es una buena noticia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este lunes que la figura del 'verificador' en las mesas de diálogo entre PSOE y Junts y ERC es positiva. "Creo que es bueno que, si dos no se entienden, haya un tercero que nos acompañe y verifique que los acuerdos se ponen en marcha", ha confirmado el líder socialista en una entrevista para RTVE.

"La buena noticia es que desde estas posiciones dispares nos hemos convocado a hablar, dialogar y acordar", ha sentenciado Sánchez, que ha dado más información sobre el 'verificador': "Se conocerá la persona que mediará. Es una buena noticia, porque nos permitirá llegar a acuerdos. Es un mecanismo excepcional, pero es que la situación de Junts y ERC también es excepcional".

"Ojalá en un futuro no necesitemos este sistema de verificación, porque significará que hemos construido una confianza", recordó Sánchez, que aun así quiso aclarar que las mesas de diálogo no son institucionales, sino políticas: "Es una interlocución entre partidos políticos, no gobiernos".