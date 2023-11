Díaz reúne hoy a patronal y sindicatos para negociar una subida del salario mínimo que quiere llevar al menos a los 1.120 euros

El Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz iniciará este jueves las conversaciones con la patronal y los sindicatos para aprobar una nueva subida del salario mínimo que entre en vigor el próximo 1 de enero. Díaz ha convocado a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a una reunión a las 16.00 horas en la que comenzará a abordarse este nuevo incremento, que Trabajo quiere que sea de al menos 40 euros desde los 1.080 euros al mes en 14 pagas en los que el salario mínimo se encuentra actualmente. Esa cifra, que dejaría el indicador en un suelo de 1.120 euros mensuales, permitiría cubrir el coste de la inflación y evitar que los trabajadores perdieran poder adquisitivo.

La subida del salario mínimo es el primer compromiso que ha asumido Díaz, incluso antes de prometer de nuevo su cargo como vicepresidenta y ministra de Trabajo. La ley no obliga al Gobierno a negociar con los agentes sociales los incrementos en este indicador, únicamente a consultarles, pero Díaz ha hecho siempre bandera de la negociación con patronal y sindicatos, y varias de las últimas subidas del salario mínimo —aunque no todas— se han conseguido pactar en la mesa de diálogo social antes de ser aprobadas en Consejo de Ministros.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, sin ir más lejos el año pasado, este año las tres partes implicadas son partidarias de elevar el salario mínimo. De hecho, quien planteó una primera cifra concreta fue la patronal, que hace unos días hizo pública una inesperada propuesta para subir el salario mínimo un 3% en 2023 y 2024. Su planteamiento llevaría el salario mínimo a 1.112 euros en 2024 y hasta 1.146 euros en 2025 con la posibilidad de reforzar estas subidas en un punto porcentual adicional cada año si la inflación se mantiene elevada.

No obstante, estas cifras no convencen ni a los sindicatos ni al Gobierno porque no cubren las cifras de inflación, que aunque este año son mucho más bajas que en 2022, aún se sitúan en el entorno del 3,7-3,8%, el porcentaje que se espera que alcance la subida de precios acumulada hasta noviembre. Trabajo no ha ofrecido una propuesta concreta, pero la subida por la que apuesta Díaz es, al menos, ligeramente superior a la de la CEOE y Cepyme, porque la vicepresidenta rechaza taxativamente que el salario mínimo pierda poder adquisitivo.

Quienes no han dado pistas sobre cuál será su propuesta en la mesa de negociación son los sindicatos. UGT y CC OO han rechazado el planteamiento de la patronal, que consideran "insuficiente", pero no se han mojado con ninguna cifra y se han limitado a reclamar que el nuevo aumento del salario mínimo vaya en línea de elevar esta renta al 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea y tal y como se ha comprometido a hacer el Gobierno. CCOO y UGT piden, además, que el incremento tenga en cuenta también el incremento en los precios de los productos básicos, particularmente de los alimentos.

El retraso y la variedad de las estadísticas salariales hacen que resulte imposible saber cuál es el salario medio real del año en curso a la hora de decidir sobre el salario mínimo. Las diferentes fuentes (INE, Agencia Tributaria, Seguridad Social) otorgan cifras que varían notablemente. Por el momento, el dato más reciente de salario medio es el que publica la Agencia Tributaria, que sitúa esta renta en 29.247 euros brutos anuales.

Aquí hay que tener en cuenta, que al tratarse de fuentes tributarias, existe un sesgo al alza en la cifra dado que las rentas más bajas tienden a presentar menos la declaración del IRPF. Con esta cifra en la mano, el salario mínimo debería elevarse a 1.253 euros en 14 pagas para alcanzar el 60% del sueldo medio. Esto implicaría un alza del 16%, lejos de las cifras que se han puesto sobre la mesa hasta ahora.