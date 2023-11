Feijóo acusa Armengol de actuar como portavoz del PSOE ante el rey: "Es el peor discurso de un presidente del Congreso"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha finalizado su discurso entre ovaciones de los suyos y caras contrariadas de la oposición. "Cuando la presidenta del Congreso se comporta como diputada de un partido no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece inadecuado", ha explicado el líder del PP a la salida de la sesión de apertura solemne de la XV Legislatura, que se ha celebrado en la Cámara Baja en presencia del rey. Según Alberto Núñez Feijóo, este miércoles ha asistido al "peor discurso de un presidente del Congreso" que ha escuchado en su vida.

Las reacciones han continuado tanto en los pasillos como en redes sociales. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha censurado el propio contenido del discurso, el fragmento en el que Armengol ha enumerado las leyes que se han ido aprobando en legislaturas pasadas y en la que apenas ha mencionado una impulsada por el PP, la abolición de la 'mili'. "No puede hacerse por la tercera autoridad es excluir todo aquello que no ha sido impulsado por el PSOE. Aquello sectario, excluyente y que sigue el mandamiento de Pedro Sánchez de levantar muros no puede contar con nuestro apoyo".

Para el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la crítica va más allá de las siglas políticas. No le importa tanto el hecho de que la presidenta se haya focalizado en las iniciativas impulsadas por su partido como por el hecho de haberse "salido de su función" al politizar lo que debería de haber sido una intervención "puramente institucional". "La presidenta del Congreso tiene la obligación de representar a todos los diputados y senadores", ha señalado en el día en que Génova ha confirmado su nombramiento.

También la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha reaccionado vía X [antes Twitter]. "Nunca un presidente del Congreso había hecho un uso tan sectario y espurio de su cargo como en estos momentos".

Nunca un presidente del @Congreso_Es había hecho un uso tan sectario y espurio de su cargo como en estos momentos @F_Armengol.



Una ofensa institucional. — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 29, 2023

Un "mitin" en su "cortijo"

Vox se ha sumado a las críticas contra el discurso de Armengol. Los diputados de la tercera fuerza política tampoco han aplaudido a la presidenta del Congreso al final de su intervención. Al término de la sesión, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha calificado la polémica alocución como un "mitin" y ha justificado ante los medios de comunicación el comportamiento de su grupo parlamentario, comentando que los miembros de Vox solo aplauden "mítines" cuando se trata de actos de su propio partido.

En la misma línea, la portavoz de la tercera fuerza en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha reaccionado a la intervención de Armengol en redes sociales, donde la ha tildado de "impresentable" y propia "de quienes creen que las instituciones son su cortijo". "No gobiernan para los españoles, solo para los suyos y en contra de los demás", ha añadido.